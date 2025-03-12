Irak'taki deprem Hakkari’de evin duvarlarını yıktı

Irak'ın Erbil kentinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, Hakkari'nin Derecik ilçesinde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem Türkiye saati ile 21.03’te gerçekleşti ve kısa süreli paniğe yol açtı. Deprem, Derecik ilçesinin Ortaklar köyü Örencik mezrasında yaşayan Heci Zeydan Tuğan’ın evinde hasara neden oldu. Evdeki duvarların yıkılması sonucu şans eseri kimse yaralanmadı.

Can kaybı ve yaralanma yok

Yapılan incelemelerde, Tuğan’ın evinde yapısal hasar olduğu tespit edildi. Ancak, depremde can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Bölge sakinleri, olayın ardından yetkililere bilgi vererek destek talep etti. Depremden etkilenen vatandaşlar, hasar tespit çalışmalarının hızlı bir şekilde başlatılmasını beklediklerini ifade etti.

Bu deprem, Derecik ilçesindeki yapıların dayanıklılığı konusunda endişeleri yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarına başlarken, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli adımları atmaya başladı.

(İHA)