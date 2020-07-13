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İran: Ayasofya'nın ibadete açılmasından mutluluk duyduk

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Ayasofya'nın ibadete açılması kararından mutluluk duyduklarını söyledi.

İran: Ayasofya'nın ibadete açılmasından mutluluk duyduk
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Sözcü Musevi, "Türkiye halkı ve Müslümanların memnuniyetle karşıladığı Ayasofya'nın ibadete açılması kararından biz de mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Bu karara yönelik bazı ülkelerden gelen tepkilere ilişkin ise Musevi, "Ayasofya'nın durumuyla ilgili karar Türkiye'nin iç meselesidir. Bu, Türkiye'nin ulusal egemenliği çerçevesinde değerlendirilecek bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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