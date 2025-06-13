İran Genel Kurmay Başkanı Muhammed Bakıri kimdir? Muhammed Bakıri Türk mü?

Dünya İsral'in İran'a saldırısını konuşuyor. İsail, İran ordusunun en üst düzey ismi olan İran Genel Kurmay Başkanı Muhammed Bakıri'yi hedef aldı ve Bakıri hayatını kaybetti. Bu ölüm sonrası Bakıri'nin biyografisi merak konusu oldu. İşte detaylar...

Muhammed Bakıri kimdir?

Muhammed Bakıri, İranlı asker ve istihbarat uzmanıdır. Hâlen İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu görev, İran'daki en yüksek düzeydeki askeri makamdır.

İran İslam Devrim Muhafızları kökenli olan Bakıri, İran-Irak Savaşı sırasında istihbarat alanında görev almış ve bu alandaki tecrübesiyle öne çıkmıştır. Siyasi coğrafya alanında doktora yapmış, ayrıca İran Yüksek Ulusal Savunma Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak ders vermektedir.

28 Haziran 2016 tarihinde, Genelkurmay Başkanlığında İstihbarat ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı sırada, İran dini lideri Ali Hamaney tarafından Hasan Firuzabadi’nin yerine Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştır.

Muhammed Bakıri'nin ağabeyi Hasan Bakıri, İran-Irak Savaşı’nda önemli görevlerde bulunmuş ve savaş sırasında hayatını kaybetmiştir.