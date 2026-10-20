İran: Hürmüz Boğazı’nda "süper tanker" mayına çarptı

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Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için "süper tanker" olarak adlandırılan bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı belirtildi.

Tankerin radar ve navigasyon sistemlerini kapatarak uyarıları dikkate almadığı ve Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki "izin verilmeyen" rotadan geçmeye çalıştığı ifade edildi.

Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki gemilerin sahipleri ve mürettebatının izinsiz rotalardan geçişlerden sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini göz ardı eden her türlü girişime kararlılıkla karşılık verileceği kaydedildi.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Tahran yönetimi, belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.