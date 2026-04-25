İran ile yürütülen ateşkes görüşmeleri çıkmaza girdi: Trump görüşmeyi iptal etti
Son dakika gelişmesi... ABD basınının haberine göre Başkan Donald Trump, Steve Witkoff ile Jared Kushner'in İran ile görüşmeler için Pakistan'a yapacağı ziyareti iptal ettiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Witkoff ve Kushner’in İran ile görüşmeler kapsamında Pakistan’a yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiğini açıkladı.
Trump, “Ekibime, ‘Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik uçuş yapmayacaksınız. Tüm kozlar bizim elimizde. Bizi istedikleri zaman arayabilirler ama artık hiçbir şey hakkında konuşup vakit kaybetmek için 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız’ dedim.” ifadelerini kullandı.