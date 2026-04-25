İran ile yürütülen ateşkes görüşmeleri çıkmaza mı girdi? Trump: İran’dan daha iyi bir teklif aldık

Trump, İran ile yürütülen temaslara ilişkin yaptığı açıklamada, ABD heyetinin Pakistan’a planlanan ziyaretini son anda iptal ettiklerini belirterek, bu kararın hemen ardından Tahran’dan daha iyi bir teklif aldıklarını öne sürdü.

Trump, ilk sunulan teklifin beklentileri karşılamadığını ifade ederken, iptal kararından kısa süre sonra iletilen yeni teklifin daha olumlu olduğunu kaydetti.

Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD heyetinin Pakistan seyahatini son anda iptal etme kararı aldığını bildirdi. Haberde, Pakistan'a gitmeye hazırlanan Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'e, seyahati iptal ettiğini söyleyen Trump'ın, "Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik bir uçuş yapmayacaksınız." dediği aktarıldı.

Trump'ın, ekibine ayrıca, "Elimizde tüm araçlar mevcut, bizi istedikleri zaman arayabilirler ama artık, öylece oturup boş muhabbetler etmek uğruna 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız." dediği ifade edildi.

Trump: İran'dan yeni bir teklif aldık

Trump, İran'dan yeni bir teklif aldıklarını öne sürdü. Trump, "İran bize bir kağıt parçası verdi, bunun daha iyi olması gerekiyordu. İlginç bir şekilde, seyahati iptal etmemden sadece 10 dakika sonra, çok daha iyi bir kağıt parçası aldık" dedi.