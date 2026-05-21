İran Milli Takımı Dünya Kupası vizeleri için Ankara'da

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde İran Milli Futbol Takımı'nın vize süreci gündeme geldi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada mücadele edecek İranlı futbolcuların, ABD vizesi için Ankara'da başvuruda bulunduğu bildirildi.

11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dünya Kupası organizasyonunda yer alacak İran Milli Takımı oyuncularının, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne gelerek işlemlerini gerçekleştirdiği belirtildi.

Futbolcular sorulara gülümseyerek yanıt verdi

Büyükelçilikten ayrılan İranlı futbolcuların, bir gazetecinin vize başvurularının olumlu geçip geçmediğine ilişkin sorusu karşısında gülümsediği aktarıldı.

İran Milli Futbol Takımı'nın 19 Mayıs itibarıyla Antalya'da kamp çalışmalarına başladığı kaydedildi.

"ABD ve Kanada vizeleri için Ankara'ya gidiyoruz"

İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, daha önce yaptığı açıklamada takım üyelerinin ABD ve Kanada vize işlemleri için Ankara'ya gideceğini duyurmuştu.

Nabi, vize süreçleri ve bazı resmi işlemler için yurt dışında forma giyen bazı futbolcuların da ekibe katılacağını ifade etmişti.

Trump'ın açıklaması gündem olmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na katılımına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Trump, "İran Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'na katılabilir, ancak kendi hayatları ve güvenlikleri açısından bunun uygun olduğunu düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.