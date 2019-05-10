İran petrolü için INSTEX modeli

10 Mayıs 2019

İran, Türkiye ile petrol ihracatı için INSTEX benzeri bir yapı kurulabileceğini söyledi.

Petrol ihracatında ABD'nin tutumunu dikkate almayacaklarını söyleyen İran'ın Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand, "Türkiye'ye petrol ihracatında AB ile kurulan INSTEX mekanizması olabilir" diye konuştu.

Daha önce de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nisan ayındaki bir konuşmasında, İran ile ticarette, Avrupa ülkelerinin kurmaya çalıştığı INSTEX benzeri bir mekanizma kullanmayı düşündüklerini söylemişti.

Fransa, Almanya ve İngiltere; ABD yaptırımlarına rağmen İran ile dolar dışı para birimlerinde ticaret yürütebilmek için INSTEX adı verilen bir mekanizma oluşturmuşlardı.

Türkiye'de Tüpraş rafinerisi İran petrolüne uyumlu. Çavuşoğlu bu konudaki değerlendirmesinde rafineri teknolojinin yenilenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy da rafineri uyumuna dikkati çekerek ABD'yi ikna etmeye çalıştıklarını söylemişti.

İran'dan petrol ithalatına yasak 2 Mayıs itibariyle yürürlüğe girdi.