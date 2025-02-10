İran plakalı ticari taşıt ve özel konteynerlere yeni düzenleme!

İran plakalı ticari taşıt ve özel konteynerlere yönelik 'dolu depo' uygulaması, 1 Şubat itibarıyla kaldırıldı. Söz konusu karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, İran'dan Türkiye'ye çıkış yapan ticari taşıtlardan, taşıtın İran'dan yakıt alıp almadığına bakılmaksızın, depo hacmi kadar akaryakıt aldığı varsayılarak ücret tahsil edilmesi üzerine 28 Aralık 2024'te söz konusu karar yayımlandı.

Tek ve maktu vergi tahsili uygulanacak

Anılan kararla standart depo muafiyeti, otobüsler hariç olmak üzere, Türkiye'ye giriş yapan İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için kaldırılırken, İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin standart depoları üzerinden, ilgili petrol ürünü için litre başına ÖTV Kanunu uyarınca uygulanmakta olan vergi tutarının yüzde 155 fazlası tutarındaki verginin tek ve maktu vergi olarak tahsil edilmesi uygulaması getirildi.

Türkiye ile İran arasında 27 Ocak'ta imzalanan protokolle İran tarafının dolu depo uygulamasını Türk tırları için tüm Türk-İran sınırlarında geçerli olacak şekilde kaldırması ve Türkiye'nin İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için getirilen uygulamayı 1 Şubat itibarıyla askıya alması kararlaştırıldı.