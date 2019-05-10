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İran sınırında 1 asker şehit

Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

İran sınırında 1 asker şehit
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde teröristlerce sınırın Dilucu bölgesinde askerlere yönelik el yapımı patlayıcının da kullanıldığı saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 2 askerden biri şehit oldu.

Yaralı diğer asker ise Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Kaynak: AA