İran ticari gemileri Hürmüz'den çıkmaya başladı

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Amerika Birleşik Devletleri ve Tahran yönetimi arasındaki anlaşmanın ardından deniz ablukasının kaldırılması salı günü sabaha karşı resmen yürürlüğe girdi. Sürecin başlamasıyla birlikte İran limanlarından hareket eden üç petrol tankeri ile temel tüketim maddeleri taşıyan iki kargo gemisi ablukaya takılmadan güvenli şekilde geçiş yaptı.

Washington kaynakları iki ülke arasındaki mutabakatın hemen ardından Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı ve ablukanın eş zamanlı açılması konusunda ısrar ettiğini belirtiyor. Ancak Tahran temsilcileri bu teklifi reddederek Hürmüz Boğazı'nın açılma takvimini cuma günü imzalanacak resmi anlaşma sonrasına bıraktı.

Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilk paylaşımda boğazın ve ablukanın aynı anda açıldığını iddia etti. İran dışişleri yetkilileri arabulucu Pakistan kanalıyla bu dezenformasyonu hızlıca düzeltti. Uyarı sonrası paylaşımını revize eden Trump Hürmüz Boğazı geçişlerinin cuma gününden sonra başlayacağını yazdı.

İran petrol ve petrokimya yaptırımlarının kalkmasını bekliyor

Tarafların üzerinde uzlaştığı mutabakat zaptının 13. maddesine göre nihai anlaşma müzakereleri memorandumun imzalanmasıyla başlayacak. Süreç deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın kademeli açılması ve İran ülkesinin dondurulmuş varlıklarının bir kısmının serbest bırakılması şartlarına dayanıyor.

Tahran yönetimi özellikle petrol, petrokimya ve türevlerinin küresel satışına yönelik yaptırımların kalkmasını şart koşuyor. Uzmanlar sismik finansal etkileri olacak bu gelişmenin petrol varil fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı oluşturacağını öngörüyor. İran ekonomisi için hayati önem taşıyan bu adımların doğrulanmasıyla birlikte bölgedeki ticaret hacminin hızla genişlemesi bekleniyor.