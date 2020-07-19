İran ve Afganistan'a uçuşlar durduruldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, COVID-19 tedbirleri kapsamında, İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların askıya alındığı bildirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların askıya alındığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "COVID-19 süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.