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İran'da 5,3 ve 5,6 büyüklüğünde iki deprem

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Fin ilçesi olan 5,3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.29'da kaydedildi.

Deprem yerin 19 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Farğan ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Farğan ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.39'da kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

 