İran'da 5,7'lik yeni deprem Van'da paniğe neden oldu

24 Şubat 2020

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinin Zerabad bölgesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 19.30'da kaydedildi.

Depremin 28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.

Sabah meydana gelen depremde çok sayıda evin yıkıldığı Başkale ilçesine bağlı mahallelerde, ikinci depremde de bazı evler yıkıldı, bazılarında da çatlaklar oluştu.

Soylu: Can ve mal kaybı söz konusu değil



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'da yaşanan ve Van'ın Başkale ilçesinde hasara neden olan depremde enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri Van Eğitim Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Soylu, burada yaptığı açıklamada, Başkale ilçesindeyken yeni bir depremin meydana geldiğini anlattı.

"Yaptığımız tespit ve tetkiklerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil" diyen Soylu, "Yaşanan depremde 250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta ağır hasar var." dedi.

Depremde 39 vatandaşın yaralandığını, bunlardan 2'sinin yoğun bakımda olduğunu aktaran Soylu, 12 vatandaşın ise taburcu edildiğini kaydetti.

Diğer yaralıların durumunun, orta ve iyi seviyede olduğunu belirten Bakan Soylu, "Onların da buradaki tedavi sonrasında sağlıklı bir şekilde taburcu olması için dua ediyoruz." diye konuştu.

Bölgede çadırların kurulmasının devam ettiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar yardım gıda ve barınma konusunda hem AFAD hem de Kızılayımız kolları sıvamış durumda. Bir taraftan hasar tespitlerimiz devam ediyor. Şu an 2 binin üzerinde sıcak yemek dağıtılıyor üç öğün. Orada çadır kurulumları devam ediyor. Bakan yardımcımız, Başkale'deki kriz merkezinin başında. Sabaha kadar özellikle çadırların kurulumu, soba, yatak, battaniyelerin o bölgeye sevki ve dağıtımı takip edilecek."

Yarından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıkımlara başlanacağını belirten Süleyman Soylu, "Bu arada sosyal rehabilitasyon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer kurumlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Jandarmadan vatandaşlara "Evlere girmeyin" uyarısı



En çok hasarın yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde vatandaşlar okul bahçesine kurulan çadırlara yönlendirildi. Jandarma ekipleri de vatandaşları evlere girmemeleri konusunda uyardı.

Evlerin önünde bekleyen vatandaşlar, ikinci depremin ardından hayvanlarını daha güvenli bölgelere götürdü.

Kızılay ekipleri okul bahçesinde vatandaşlara sıcak çorba ikram etti. Depremlerin ardından elektrik kesintisinin yaşandığı mahallelerde çalışma başlatan VEDAŞ ekipleri, arızaları onararak enerji akışını sağladı.

AFAD görevlileri de depremzedelerin battaniye ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Kent merkezinde de şiddetli hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar evlerden dışarı çıktı. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, binaların önünde beklemeye başladı.

AFAD: 66 artçı sarsıntı meydana geldi



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, İran'ın Türkiye sınırına yakın bölgede saat 08.53'te meydana gelen deprem sonrası 7'si 4,0 üzeri olmak üzere toplam 66 artçı deprem meydana geldiği bildirildi.

Deprem sonrası AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 Acil ve UMKE ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan bilgilere göre, enkaz altında kalan vatandaşımız kalmadığı için arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmış, barınma ve iaşe ihtiyacının karşılanmasına yönelik iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır. AFAD tarafından 1160 adet 16,5 metrekare çadır, 264 adet 28 metrekare çadır, 20 adet 12 metrekare genel maksat çadırı, 6 bin 120 battaniye, 616 yatak, 360 yastık-çarşaf takımı ve 1200 ısıtıcı olay bölgesine sevk edilmiştir."

"Hasar gören köylerde çadır kurulumuna başlanmıştır"



Açıklamada, Türk Kızılay tarafından bölgeye iaşe malzemesi, personel ve araç sevki yapıldığı, 3 bin kişilik sıcak yemek ve 500 kumanya dağıtıldığı, 2 bin kişilik daha sıcak yemek dağıtılacağı ifade edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bölgeye psiko-sosyal destek ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hasar gören köylerde çadır kurulumuna başlanmıştır. Meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahır yıkılmış, 694 yapı ağır hasar almıştır. Bugün saat 19.00'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrası, an itibarıyla can kaybı ve yaralanmaya yönelik olumsuz durum ihbarı olmadığı öğrenilmiştir. İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi (AADYM), Başkale Kaymakamlığında kurulmuş olup sürecin sevk ve idaresi buradan yapılmaktadır."

Açıklamada, afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısında bulunuldu.

Depremzedeler çadırlara yerleştiriliyor



Depremin en çok hasar verdiği Van'ın Başkale ilçesinin Özpınar Mahallesi'nde, AFAD ve Kızılay ekiplerince kurulan çadırlara depremzedeler yerleştirilmeye başlandı.

Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UMKE, jandarma, AFAD ve diğer ekiplerin depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.

Tüm ekiplerin alanda çalıştığını anlatan Uçar, "Bin ısıtıcı, 6 bin 120 battaniye, 616 yatak ve 16 metrekarelik bin 160 çadırımız deprem bölgesine ulaştı. Hayvan çadırı olarak da 112 metrekare çadırlarımız şu an buraya ulaştı. Bazı malzemelerimiz de yolda. Kızılay ekipleri sıcak çorba ve kumanya dağıtımı yaptı. Yine sivil toplum örgütlerindeki yardımların bir kısımı da gelmeye başladı." dedi.

Köylerde arama tarama çalışmalarının tamamlandığını belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Şu an kurtarılmayı bekleyen bir vatandaşımız yok. Yıkık sayısı fazla görünüyor. Bugün itibariyle hasar tespit çalışmaları başladı. İnşallah yaraları en kısa sürede saracağız. Çadır kurulumu devam ediyor. Köylerimize ısıtıcılar sevk ettik. Aileleri de çadırlara yerleştirmeye başladık. Ailelerin evlerine yakın yerlerde çadır kurma talepleri vardı. Evlerinin yakınlarına da çadır kurmaya başladık. Bütün ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Tüm köylerde ekiplerimiz çalışıyor."