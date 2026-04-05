İran’dan ABD ve İsrail’e "büyük sürpriz" uyarısı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Tahran yönetiminden düşmanlarına gözdağı niteliğinde bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı’na konuşan İranlı bir güvenlik yetkilisi, Tahran yönetiminin planlara ve belirli bir hedef listesine göre ilerlediğini belirterek, "Amerika ve Siyonist rejim için büyük bir sürprizimiz var. Sadece biraz zaman alacak" dedi.

"Düşmanı nasıl yıpratacağımızı iyi öğrendik"

ABD’nin İran altyapısına yönelik saldırı tehditlerini "gülünç" olarak niteleyen yetkili, bunları "Amerikan askeri operasyonlarının başarısızlığının göstergesi" olarak yorumladı. ABD’nin "temiz, hızlı ve kolay saldırı" stratejisinde başarısız olduğunu vurgulayarak, "Asimetrik savaşta düşmanı nasıl yıpratacağımızı iyi öğrendik" değerlendirmesinde bulundu.

İran semalarında ezici bir hava üstünlüğü

ABD Başkanı Donald Trump, ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da cuma günü düşürülen ABD'ye ait F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun da kurtarıldığını bildirdi.

Trump, "mucizevi" şeklinde nitelediği arama ve kurtarma operasyonu süresince (kurtarılan) bu askerin "24 saat boyunca izlendiğini ve titizlikle plan yapıldığını" aktararak, kendi talimatıyla ABD ordusunun kurtarma operasyonu için "dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış düzinelerce uçak" gönderdiğini vurguladı.

Trump, şunları kaydetti:

"Bu, askeri hafızalarda ilk kez iki ABD pilotunun düşman topraklarının derinliklerinde ayrı ayrı kurtarılması. Bu iki operasyonu da tek bir Amerikalı ölmeden veya yaralanmadan gerçekleştirebilmemiz, İran semalarında ezici bir hava üstünlüğü ve hakimiyeti elde ettiğimizi bir kez daha kanıtlıyor."