İran'dan Arap liderlere çağrı: Trump'a Körfez'in kumar yeri olmadığı anlatılmalı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji altyapısını vuracakları tehdidini yineleyerek 8 Nisan'a kadar sürer verirken taraflar arasında Pakistan arabuluculuğunda sağlanan diyalogda ateşkes yeniden gündeme geldi. Ancak ateşkesi reddeden Tahran yönetimi ateşkes yerine savaşı sona erdirecek bir anlaşma istedi.

Mücteba Hamaney'in Danışmanı Velayeti de X hesabından yaptığı paylaşımda 8 Nisan'a işaret ederek, Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.

"Körfez'in kumar yeri olmadığını anlatın"

Trump'ın tehditlerini hayata geçirmesi halinde İran'ın karşı saldırılarıyla "bölgenin karanlığa gömüleceğine" işaret eden Velayeti, "ABD'nin ahmak Başkanı, İran'ın elektrik altyapısına saldırı tehdidinde bulundu. Arap ülkelerinin liderleri, bölgenin karanlığa gömülmesini önlemek için Trump'a Fars (Basra) Körfezi'nin kumar yeri olmadığını anlatmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimine ağır hakaretlerde bulunarak, İran'ın 48 saat içinde "anlaşma" yapmaması halinde 7 Nisan'da ülkenin enerji santrallerini ve köprülerini vuracağını iddia ederek, İran yönetimine ağır hakaretler etmiş ve Hürmüz Boğazı'nı açması çağrısında bulunmuştu.