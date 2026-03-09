İran Türkiye'ye mi saldırdı? İran Türkiye'ye füze mi attı?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk hava sahasını hedef alan ciddi bir tehdidin bertaraf edildiğini duyurdu. Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre İran tarafından ateşlenen balistik bir mühimmat, Türkiye hava sahasına girdikten sonra Doğu Akdeniz’de konuşlandırılmış NATO savunma sistemleri tarafından başarıyla etkisiz hale getirildi.

Yetkililer, imha edilen füzenin parçalarının Gaziantep’te bulunan boş arazilere düştüğünü bildirdi. MSB, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirterek kamuoyunu bilgilendirdi.

"Uyarılara riayet edilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz"

Ülkenin güvenliğine yönelik tehditlere karşı taviz verilmeyeceği vurgulandı:

"Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye’nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz."

