İran'dan gelen uçak koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indi

25 Şubat 2020

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendiriliyor.

TK 8VÇ sefer sayılı 132 yolcusu bulunan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 10.29'da indi.

Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların Sağlık Bakanlığının da koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde ön muayeneleri yapıldı.

İran'dan gelen ve ateşi sınır üstünde olan toplam 17 kişi şüpheli olarak değerlendiriliyor. Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor.

İran'da yaşayan 132 Türk vatandaşı Ankara'ya getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel bir sefer düzenlendiğini belirterek, "İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları, 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Şubat'tan itibaren komşu İran ile kara, demir ve havayolu geçişlerinin durdurulduğunu anımsattı.

Kara sınırlarının karşılıklı olarak kapatıldığını ancak havayoluyla Türkiye'den İran'a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşlerin devam ettiğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"İran'dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel bir sefer düzenlenmiştir. İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları, 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır. Bu çerçevede THY'ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir. Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır."

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise Türkiye'de yeni korona virüs vakasına rastlanılmadığını vurguladı.

İlgili bakanlıkların iş birliği, Bilim Kurulunun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarıyla Türkiye'yi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf ettiklerini kaydeden Koca, bu konuyla alakalı ilk günden şeffaflığa dayalı bir iletişim içerisinde olduklarını vurguladı.

Bakan Koca, bu virüse karşı alınan tedbirler için şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği gibi yeni koronavirüs konusu, dünyanın ortak gündem maddeleri arasında. Türkiye olarak aldığımız tedbirlerin ölçeği, gelişmelere bağlı şekilde değişmektedir. Ulusal, uluslararası ölçekli yeni tedbirlere dair son birkaç günden bazı bilgiler sunmak istiyorum. 23 Şubat'tan itibaren, komşumuz İran'la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. 21 Şubat'tan itibaren, İran'ın yeni koronavirüs vakası görülen Kum kentinden gelen yolcuların ülkemize girişine izin verilmemiştir.

Kara, demir ve havayolu ile geçişlerin durdurulmasından önce bu tedbir sıkı bir şekilde uygulanmıştır. İran ve Nahçıvan sınır kapılarından gelen yolcular, tek tek sağlık kontrolünden geçirilmiştir. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren 26 yabancı uyruklu yolcu, tedbirler gereği geri çevrilmiştir. 21-23 Şubat arasında, İran'dan gelen ve yine soğuk algınlığı belirtileri gösteren 16 vatandaşımızsa, ülkeye girişte hemen gözlem altına alınmıştır. Test numuneleri çalışılmış, sonuçlar yeni koronavirüs yönünden negatif, yani temiz çıkmıştır. Bir hafta önce İran'dan gelen ve dün Mardin Kızıltepe'de gözlem altına alınan bir vatandaşımızın numune sonucu da negatif çıkmıştır. Bu vatandaşımız bugün taburcu edilecektir."

Kaynak: AA