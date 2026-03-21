İran’dan İsrail’in nükleer kalbine saldırı: Dimona ve Arad'da patlamalar

İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik saldırılara misillemeleri sürerken, ülkenin güneyi art arda düzenlenen füze saldırılarıyla hedef alındı. İsrail’in güneyindeki Arad kentinde bir noktaya füzenin doğrudan isabet etmesi sonucu geniş çaplı yıkım meydana gelirken, İsrail medyası saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 100 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İran'ın vurduğu bir başka şehir ise İsrail'in nükleer tesislerinin bulunduğu Dimona kenti. İsrail basını, saldırıda yaralı sayısının 51’e yükseldiğini aktarırken, sağlık ve arama-kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından paylaşılan görüntülerde, bölgede oluşan hasar dikkat çekti.

Eilat kentinde de siren sesleri duyuldu

İran'ın İsrail'e yönelik son saldırıları doğrultusunda ülkenin güneyinde bulunan Eilat kentinde de siren sesleri duyuldu. İlk incelemelere göre saldırıda tespit edilen tehditler hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Dimona'daki nükleer araştırma merkezi

Dimona kentinin, Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'ne ev sahipliği yaptığı biliniyor. Söz konusu tesisin, İsrail'in nükleer programında kritik bir rol oynadığı ve ülkenin uzun süredir sürdürdüğü "nükleer belirsizlik" politikası çerçevesinde stratejik önem taşıdığı düşünülüyor.

Savunma sistemi devreye girdi ancak füzeyi engelleyemedik

İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, İran'ın İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırısında yaralı sayısının 39'a yükseldiğini bildirdi. Yaralıların Beerşeba kentindeki Soroka Hastanesi'ne sevk edildiğini belirtildi. Yetkililer, yaralanmaların büyük bir kısmının patlamadan saçılan şarapneller nedeniyle meydana geldiğini, bazı kişilerin ise sığınaklara koşarken düşerek yaralandığını bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada ise hava savunma sistemlerinin Dimona'ya yaklaşan füzeyi engellemek üzere devreye girdiği ancak füzenin düşürülemediği teyit edildi. Açıklamada, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

İran'dan açıklama: Hava sahasında füze üstünlüğü sağladık

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırılarının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Musevi, "Bu andan itibaren İran‘ın işgal altındaki toprakların hava sahasında füze üstünlüğünü sağladığını ilan ediyorum. Önümüzdeki saldırı dalgalarında kullanılacak yeni taktikler ve fırlatma sistemleri, ABD'li ve Siyonist komutanları hayrete düşürecek. Bu gece işgal altındaki toprakların güneyindeki gökyüzü saatler boyunca aydınlık kalacak" ifadelerini kullandı.