İran'dan NPT hamlesi: Meclis ayrılmak için yasa tasarısı hazırlığında

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada İran İslami Şura Meclisi'nin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) ayrılmayı öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını duyurdu.

Bekayi, bu girişime rağmen Tahran yönetiminin kitle imha silahlarına karşı olduğunu vurguladı.

1970'te yürürlüğe girmişti

1968 yılında imzalanan ve 1970'te yürürlüğe giren NPT, 190 ülkenin taraf olduğu bir anlaşma niteliğinde.

Anlaşma, ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa dışındaki üye devletlerin nükleer silah edinmesini yasaklarken, barışçıl amaçlarla nükleer enerji geliştirmelerine izin veriyor. NPT, 1995 yılında süresiz olarak uzatılmıştı.