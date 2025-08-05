İran’ın Kirman eyaletinde 5.4 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin Zehkalut yakınlarında yerel saatle 08.36'da kaydedildiğini açıkladı. Depremin yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Şu ana kadar can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Sarsıntının Kirman'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildiği aktarıldı.