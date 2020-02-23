İran'la sınırlar geçici olarak kapatıldı

23 Şubat 2020

Türkiye’ye komşu olan İran'da corona virüsü nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine üç sınır kapısı kapatıldı. Nahcıvan'a açılan Dilucu sınır kapısı da kapatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "32 ülkede toplam corona virüs vakası sayısı 80 bine yaklaştı. Salgını ülkemizden uzak tutmayı başardık. Hastalığın İran'da görülmesi bizler için alarm anlamına geliyor. Bizzat İran Sağlık Bakanı'yla görüştüğümüzü söylemiştim.

Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip etmektedir. Bugün itibariyle İran'da vaka sayısı 43 ölü sayısı 8 olarak tespit edildi. İran'la üç sınır kapımız bulunuyor ayrıca Iğdır'da Nahcıvan'la Dilucu sınır kapısı bulunuyor.

Tedbir amaçlı olarak tüm sınır kapıları geçici olarak kapatıldı. Van'da hastaneye kaldırılan 5 kişide virüse rastlanmadı" açıklamasını yaptı.

Aralık ilçesi Kaymakamı Mustafa Görmüş’ün olay yerinde inceleme yaptığı ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, “İran’da görülen corona virüsü vakalarına karşı ilimiz sınır ili olması sebebiyle her türlü emniyet ve sağlık tedbirleri ilk andan itibaren alınmıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haber ve yorumlara lütfen itibar etmeyiniz” denildi.