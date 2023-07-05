İranlı şarkıcı Asya Alizade yeniden gözaltında: Göç İdaresi'ne teslim edilecek
Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan İranlı rapçi Asya Alizade bir kez daha gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir kadının imza yükümlülüğünü ihlal ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Hakkında tahdit kodu bulunan Asya Alizade, İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki evinde gözaltına alındı.
Emniyete götürülen Asya Alizade, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.
Kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddia edilen İran asıllı rapçi Asya Alizade, mayıs ayında da gözaltına alınmıştı.