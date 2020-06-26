İranlı yolcuları taşıyan uçak, İstanbul'a geldi

26 Haziran 2020

Türkiye'de oturma ve çalışma izni bulunan İran vatandaşları, tarifeli seferle İstanbul'a geldi.

Başkent Tahran'dan hareket eden İran Meraj Havayollarına ait tarifeli uçak, öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Körükten terminale alınan yolcular, termal kameralarla sağlık taramasından geçirildi.

Yolculardan Ziba Ravani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tarifeli seferlerin yeniden başlatılmasının hayırlı olmasını diledi.

Üç yıldır Türkiye'de yaşadığını, kızının burada üniversiteye gittiğini ifade eden Ravani, ülkesine döndükten bir süre sonra uçuşların durdurulduğunu, bu nedenle İran'da kalmak zorunda olduğunu anlattı.

Ravani, İran'da koronavirüsün yaygın olduğunu kaydederek, hijyen kurallarına dikkat ederek, seyahat ettiğini belirtti.

Pasaport kontrolünün ardından bagajlarını teslim alan yolcular, havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA