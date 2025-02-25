İrem Derici - Sevda Türküsev olayı nedir? Derici ile Türküsev neden tartıştı? Konu mahkemelik oluyor

Sosyal medyaya bugün şarkıcı İrem Derici ile yazar Sevda Türküsev'in tartışması damgasını vurdu. Her iki isim de kendilerine ait hesaplardan paylaşımlar yaparken, konu yargıya taşınma noktasına geldi.

Birçok insan bu olay üzerine olayı merak etmeye başladı... Peki, İrem Derici - Sevda Türküsev olayı nedir? İrem Derici ile Sevda Türküsev neden tartıştı?

Türküsev'den videolu sitem

Yazar Sevda Türküsev, hem X hem de Instagram hesaplarından paylaştığı videoda, şarkıcı İrem Derici ve ekibinin uçuş sırasında gürültü yaptığını anlattı.

Türküsev, X'teki paylaşımında İstanbul Havalimanı'nda yürüyen Derici ve ekibini göstererek "Bir insanın sesinin bu kadar güzel olup toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi ne kadar acı bir olay" diye yazdı.

Şu arkadan gelen İrem Derici ve ekibi. Bir insanın sesinin bu kadar güzel olup toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi ne kadar acı bir olay. Sanki uçak onların havalimanı onların kaka kikiki bağırarak konuşma anormal anormal davranışlar. Ayıp be!

Sanatçı her şeyiyle bir… pic.twitter.com/Bs5n4zb6aQ — sevda turkusev (@sevdaturkusev) February 24, 2025

Türküsev, "Sanki uçak onların havalimanı onların kaka kikiki bağırarak konuşma anormal anormal davranışlar. Ayıp be! Sanatçı her şeyiyle bir bütün, tek başına bir sesle de olmuyor işte!" ifadelerini kullandı.

İrem Derici, Sevda Türküsev'e ne dedi?

Şarkıcı İrem Derici de Türküsev'in ifadelerine karşılık yine hem X hem de Intagram hesabından paylaşımda bulundu. Derici Türküsev'e "Sus kız mutsuz lübin! Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu, keko. Ay Allah, lüzumsuz abla" dedi. Şarkıcı ayrıca X hesabından bir paylaşım daha yaptı.

Konu yargıya taşınıyor

Yazar Sevda Türküsev, Derici'nin ifadeleri üzerine "İrem Derci’nin seviyesi bu!" diyerek avukatının gereğini yapacağını duyurdu. Derici'nin buna yanıtı ise "Kız avukatın da mı var senin" oldu.