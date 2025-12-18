İrem Sak, Danla Biliç, Aleyna Tilki uyuşturucu testi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ünlülere bu sabah 2. uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 2. dalgada birçok isim için gözaltı kararı verildi ve İrem Sak, Danla Biliç, Aleyna Tilki gözaltına alındı. Şeyma Subaşı, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şenözlü adreslerinde bulunamadığı için yakalama kararı çıkarıldı. Vatandaşlar; İrem Sak, Danla Biliç, Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi sonuçları araştırıyor.

İrem Sak, Danla Biliç, Aleyna Tilki uyuşturucu testi sonuçları ne zaman açıklanacak?

İrem Sak, Danla Biliç, Aleyna Tilki uyuşturucu testi sonuçları belli olmadı. Sonuçların 3 gün içinde açıklanması bekleniyor.