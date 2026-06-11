Irmak Ayşe Koparan olayı nedir? Irmak Ayşe Koparan öldü mü, öldürüldü mü? Koparan neden öldü?

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Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Hamur ilçesinde görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Koparan’dan 7 Haziran tarihinde haber alınamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

İhbarın ardından ilgili ekipler tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda Koparan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Valilik, olayın ardından adli ve idari süreçlerin eş zamanlı olarak başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılık soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, ölüm olayıyla ilgili başlatılan adli soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında olay yeri inceleme çalışmalarının gerçekleştirildiği, dijital materyallere el konulduğu, ilgili kişilerin ifadelerinin alındığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla delillerin toplandığı belirtildi.

Başsavcılık, kamuoyuna yansıyan tüm iddiaların titizlikle değerlendirildiğini ve hiçbir ihtimalin göz ardı edilmeden araştırıldığını vurguladı.

Ölümden önce düzenlenen iddianame dikkat çekti

Başsavcılık açıklamasında dikkat çeken bir ayrıntıya da yer verildi. Açıklamada, öğretmen Irmak Ayşe Koparan ile görev yaptığı okulun yöneticisi arasında daha önce adli mercilere yansıyan bir olay bulunduğu, bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Haziran 2026 tarihinde, yani vefat olayından önce iddianame düzenlendiği belirtildi. Söz konusu dosyaya ilişkin yargılama sürecinin devam ettiği ifade edildi.

Kamu görevlileri hakkında soruşturma izni talep edildi

Başsavcılık, kamuoyunda gündeme gelen çalışma koşulları ve kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin iddiaların da araştırıldığını açıkladı. Bu kapsamda ilgili kamu görevlileri hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında Ağrı Valiliğinden soruşturma izni talep edildiği bildirildi.

Valilik müfettiş görevlendirdi

Ağrı Valiliği ise olayın idari boyutunun da incelendiğini duyurdu. Valilik talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirildiği belirtilirken, incelemenin öğretmenin çalışma koşulları ve süreçteki idari uygulamalar dahil olmak üzere tüm yönleriyle sürdürüldüğü kaydedildi.