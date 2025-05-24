Irmakta boğulan astsubay Hakan Fidan son yolculuğuna uğurlandı

Olay, Terme'nin Akçay Mahallesi’ndeki Akçay Irmağı’nda meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, arkadaşlarıyla piknik yapan Astsubay Fidan, serinlemek için suya girdi.

Irmağın derinliğinde çırpınmaya başlayan genç asker, çevredekilerin müdahalesine rağmen kayboldu.

Olay yerine çağrılan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, yaklaşık 6 metre derinlikte Fidan’ın cansız bedenine ulaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç astsubayın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kocaeli Gebze’de tim komutanı olarak görev yapan ve yıllık izninde ailesinin yanına gelen Hakan Fidan için, Ünye Fatih Mahallesi Meydan Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Namaz sonrası genç astsubay, aynı mahalledeki aile kabristanına defnedildi.

Cenazeye, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ordu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ünye Garnizon Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Aytekin ve çok sayıda vatandaş katılarak taziye dileklerini iletti.

Hakan Fidan’ın bekar olduğu ve dört kardeşten üçüncüsü olduğu öğrenildi.