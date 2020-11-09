İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali kimdir?

09 Kasım 2020

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları pek çok ismi konuşurken, bu isimlerin başında Adnan Bali geliyordu. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bu iddialar üzerine Linkedin hesabından bir paylaşım yaparak, söz konusu iddiaları yalanladı.

Adnan Bali kimdir?

Adnan Bali, 1962 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamlayan Adnan Bali, 1986 yılında Türkiye İş Bankası'nda Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı.

1994 yılına kadar bu görevine devam eden Adnan Bali, Daha sonra yine Türkiye İş Bankası'nda çeşitli pozisyonlarda müdürlük ve müdür yardımcılığı yaptı.

2006 yılında genel müdür yardımcılığı yapan Adnan Bali, bu görevde beş yıl kaldıktan sonra, 2011'de Ersin Özince'nin yerine Genel Müdür olarak atandı.

Türkiye Şişe Cam Fabrikaları A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Adnan Bali, aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Institute of International Finance (IIF), Institut International D'Etudes Bancaire (IIEB) Üysi, Darüşşafaka Cemiyeti'nin ise Yüksek Danışma Kurulu Üyesidir.

Evli ve 3 çocuk babası olan Adnan Bali, İngilizce bilmektedir.