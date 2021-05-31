Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olarak hizmet veren İş Bankası, tam kapanma döneminin ardından pek çok kurum gibi çalışma saatlerini yeniden düzenledi. İş Bankası müşterileri işlemlerini gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden önce "İş Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. İşte İş Bankası çalışma saatleri konusunda merak edilenler...

İş Bankası kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İş Bankası çalışma saatleri yapılan düzenlemenin ardından yeniden pandemi öncesinde olduğu gibi saat 09.00'da müşterilerine hizmet vermeye başlıyor. 12.30'dan 13.30'a kadar sürede öğle arasına çıkılırken, İş Bankası şubeleri saat 17.00'de kapılarını kapatıyor. Müşteriler şubelerin yanı sıra mobil uygulamalardan da İş Bankası hizmetlerinden bir çoğuna erişebiliyor.

Hafta içi günlerinde açık olan İş Bankası şubelerinin yanı sıra AVM ve havalimanlarında bulunan İş Bankası şubeleri cumartesi günü de müşterilerine hizmet veriyor.

İş Bankası iletişim bilgileri

Türkiye'nin her yerinden telefondan 7 gün 24 saat IVR yani sesli yanıt sistemi ve müşteri temsilcileri aracılığıyla sizlerin talep ve isteklerine yanıt olmaktadır. 0850 724 0724 Numaralı telefon ile talep ve istekleriniz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İş bankası firmasının nerede olduklarını merak edenler için şunu diyebiliriz ki; Şehirden şehirde, İlçe ve semte göre farklılık göstermektedir. İnternet üzerinden size en yakın İş Bankası şubesi adresine ulaşabilirsiniz. Ayrıca İş Bankası adresi olarak genel merkez adresi sunulmuştur. Bu adres; İş Kuleleri 34330 Levent Beşiktaş-İstanbul olarak bilinir.