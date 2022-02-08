İş bırakma eylemi: Tükenmiş hekimler, sağlığı olanaksız kılıyor

Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesini içeren düzenlemenin Meclis’e getirilmesi için başlattığı ‘Beyaz Nöbet’ eylemi kapsamında, bugün ülke genelinde acil servisler ve yoğun bakım üniteleri dışında hizmet verilmedi.

İstanbul’daki iş bırakma eyleminin merkez noktası, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi önü oldu. Buradan yapılan kitlesel basın açıklamasına, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, SES İstanbul şubeleri, Genel Sağlık-İş İstanbul Şubesi, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Devrimci Sağlık İş üyesi sağlıkçılar katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, "Uzun süredir hep birlikte sesimizi duyurmaya, haklarımızı almaya çalışıyor, bunun için mücadele ediyoruz." diyen TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, şunları söyledi:

"Tükenmiş hekimler, tükenmiş emekçiler sağlığı olanaksız kılıyor. Biz, sağlığı olanaksız kılan bu sağlıkta dönüşüm programına karşı, sağlığı çökerten bu adımlara karşı, koruyucu sağlık hizmetlerinden yana, herkesin eşit biçimde erişebildiği ücretsiz bir sağlık hizmetine ulaşabilmesi için de mücadele ediyoruz. Hepimizin hakları için mücadele ediyoruz. Biz, birlikte üretiyoruz, birlikte üretmekten gelen gücümüzü kullanmaktan da çekinmiyoruz. Üretimden gelen haklarımızı alacağımız günler yakın. Yeter ki birlikte yan yana durarak mücadeleden vazgeçmeyelim."

İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip de "Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz" dedi. Saip, "Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızı gasp eden bu bozuk düzene karşı alternatifsiz değiliz. Bize dayatılan bu çalışma koşulları, bu sefalet ücretlerin kader olmadığını biliyoruz. 14 Mart Sağlık Haftası’na doğru giderken büyük sağlıkçı buluşmaları gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli ‘g(ö)rev’e hazır bulunduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz" diye konuştu.

Sağlıkçıların talepleri

Pınar Saip, sağlıkçıların taleplerini şöyle sıraladı:

- “Tüm sağlık emekçilerine insanca yaşamaya olanak veren, emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi; eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi.

- Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi.

- Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması.

- Sağlığa bütçeden daha fazla pay ayrılması.

- Emeklilere verilecek ilave ödemede, hangi kurumdan veya hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak emekli olduğuna bakılmadan, tümüne eşitlik ve adalet ölçüsünde insanca yaşamaya yetecek emekli maaşı bağlanması.

- Emekli aylıklarının emsalleri ile kıyaslanamayacak ölçüde düşük olması sebebiyle sağlık çalışanları emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda kalmaktadır. Getirilen ilave ödeme miktarı emekliyi çalışmaktan alıkoyabilecek bir miktar değildir. Bu bakımdan, söz konusu ilave ödemeden yararlanmak için çalışmama şartının kaldırılması.

- COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması.

- Etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılması, güvenli işyerlerinin oluşturulması.

- Kanunlara göre sağlık alanında görev yaptıkları halde, sağlık çalışanı olarak görmezden gelinen veteriner hekimlerin de tüm sağlık çalışanlarına yapılacak yasal düzenleme ve maaş iyileştirmelerinden faydalandırılması.

- Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, aile hekimliği ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi.

- Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması. Nöbet ertesi izinlerin ekonomik kayba neden olmadan kullandırılması.

- Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb. adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi.

- Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi.

- Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesi.

- Sağlık hizmetlerinin planlanmasında ve sunulmasında sağlık emek ve meslek örgütlerinin karar alma mekanizmalarında yer alması.” (ANKA)