İş dünyası: Artık 'ekonomi' zamanı

24 Haziran 2019

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri sorunsuz bir şekilde geri kalırken, iş dünyası İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu kutladı. Mesajların ayrıntısında ise yine 'ekonomi' vardı...

TÜSİAD: İş dünyası sorumluluğunu yerine getirecektir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucu ülkemize hayırlı olsun. Önemli bir demokrasi sınavı geride bırakıldı adayları tebrik ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz. Tarihsel ve kültürel mirasının yanı sıra ekonomik ve sosyal birikimi ile Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'un başarısı Türkiye'nin başarısıdır. Türkiye ekonomisinin üçte birini temsil eden İstanbul'un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve işbirliği içinde çalışmasını temenni ediyoruz. Bu işbirliği ve uyumun ülkemizin kalkınması için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Seçim döneminde sık sık gündeme geldiği üzere, saydam, yenilikçi ve demokratik bir belediye yönetiminin ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni dönemde iş dünyası da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.

DEİK Başkanı Nail Olpak: Önümüzdeki dönem ekonomimiz için çok önemli

“23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle, demokrasimizin vazgeçilmezi olan bir seçim sürecini daha geride bıraktık, sandıklara gittik ve vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Yüksek katılımla ve üzücü bir olay yaşanmadan yenilenen seçimin sonuçlarının İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyor ve İstanbulumuza güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. İş dünyası olarak, önümüzdeki dönemi, genelde milletimiz, özelde ise ekonomimiz için çok önemli görüyoruz. Bu günden sonraki hedefimiz; sosyal, siyasal, ekonomik ve demokratik standartları daha da yüksek bir Türkiye için, hep birlikte çalışmaktır.”

YASED Başkanı Ayşem Sargın: 100. yılımıza güçlü bir ekonomi ile girelim

“İstanbul Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyoruz. Seçime katılan tüm siyasi partileri ve adayları, demokrasinin en temel gereğinin yerine getirilmesine yaptıkları katkılardan dolayı kutluyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nin gerçekleşmesi ile Türkiye’de yerel seçim sürecinin son adımı da tamamlandı. Bugünden itibaren odağımız ülkemizin 100’üncü yılına güçlü bir ekonomi ile girmek olmalı. Bu hedefe yönelik olarak, önümüzdeki dönemde, ekonomi, iş ve yatırım ortamına ilişkin reformların hızla hayata geçirilmesi ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz.”

TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu: Tüm enerjimizle ekonomiye odaklanma zamanı

“İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik eder, sonuçların ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. Uzun soluklu demokrasi tarihimiz bir sınavı daha başarıyla vermiştir. Tüm tarafların bu akşam gösterdikleri olgunluk da takdire şayandır. Yarından itibaren en büyük beklentimiz ekonomimiz başta olmak üzere asıl sorunlarımıza öncelik verilmesidir. Bu seçimle birlikte önümüzdeki seçimsiz 4 yılın her günü daha fazla çalışarak ekonomik alanda iyi sonuçlar elde edeceğimizi ümit ediyoruz. Şimdi tüm enerjimizle birlik ve beraberlikle ekonomiye ve reformlara odaklanma zamanı”.