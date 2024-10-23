İş dünyası, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı! Amaçlarına asla ulaşamayacaklar

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin göz bebeği kurumu olan TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını lanetlediklerini bildirdi.

Avdagiç, "TUSAŞ'a saldırı Türkiye'nin varlığına ve bekasına saldırıdır. Bu terör saldırısını gerçekleştirenler ve uzantıları, amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. İş dünyası olarak alçak teröristlere karşı devletimizin daima yanındayız ve tam dayanışma halindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"Saldırının hedefi Türkiye'nin huzuru ve artan savunma gücü"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da saldırının hedefinde Türkiye'nin huzuru ve TUSAŞ'ın temsil ettiği güçlü savunma sanayisinin bulunduğunu belirtti.

"Bu saldırının barış çağrıları yapılırken gerçekleşmesi, ilk hedefin Türkiye'nin huzuru olduğunun açık göstergesidir." ifadesini kullanan Kopuz, TUSAŞ'ın Türkiye'nin yüz akı kuruluşlardan olduğunu vurguladı.

Kopuz, Türk savunma sanayisinin olağanüstü bir gelişme içinde olduğunu, yerlileşme oranının sürekli arttığını, savunma sanayisinde dünyada söz sahibi ülkeler arasına girildiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun da etkisiyle topraklarımızdaki terörün belini kırdık, sınır ötesini temizliyoruz. Bugün SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı gezdik. Dosta güven, düşmana korku veren çok güçlü bir savunma sanayimiz var. Bu nedenle saldırının ikinci hedefi Türkiye’nin artan savunma gücüdür. Kim terörden besleniyorsa kim Türkiye'nin artan savunma gücünden rahatsız oluyorsa fail odur. Kim savunma sanayisi pazarlarını kaybetmeye başladıysa fail odur. Kim Türkiye'ye rağmen bölgeyi dizayn edemeyeceği kaygısı duymaya başladıysa fail odur."

Kopuz, bu tip saldırıların Türkiye'ye zarar veremeyeceğini, bilakis Türkiye'yi güçlendireceğini belirterek, saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"TUSAŞ güçlenen savunma sanayimizin parlayan yıldızı"

Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kap ise bu saldırı ile son yıllarda terörün belini kıran ve hem bölgesinde hem de ülke içinde büyük bir huzura kavuşan Türkiye'nin istikrarının ve savunma sanayisinin hedef alındığını kaydetti.

Savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lerin üzerine çıktığına, bu alandaki proje sayılarının artık binlerle ifade edildiğine dikkati çeken Kap, Türkiye'nin özellikle küresel insansız hava aracı pazarında lider olduğunu vurguladı.

Kap, "TUSAŞ da güçlenen savunma sanayimizin parlayan yıldızı olarak öne çıkıyor. Ülkemizin huzuruna ve savunma sanayimizin parlayan yıldızı TUSAŞ'a yönelik bu saldırı asla amacına ulaşamayacak ve Türkiye'ye asla zarar veremeyecek. ÖNSİAD olarak her zaman devletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Başkanı Arslan, saldırıyı lanetledi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, terörü ve terörün her türlü uzantısını lanetlediklerini bildirdi. Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, nereden ve kimden gelirse gelsin terörün her türlüsüne karşı olduklarını vurguladı.

"HAK-İŞ olarak, terörü ve terörün her türlü uzantısını lanetliyoruz" ifadesini kullanan Arslan, şunları kaydetti: "Türkiye'nin göz bebeği, milli savunma sanayimizin önemli kurumlarından TUSAŞ'a yönelik bu saldırı, ülkemizin savunma sanayinde yaptığı atılımlardan duyulan rahatsızlığın açık bir göstergesidir. Türkiye, devleti, milleti ve kurumlarıyla güçlü bir devlettir ve ülkemizin huzurunu bozmaya, kaos ve istikrarsızlık ortamı yaratmaya çalışanlara en büyük cevabı verecek güçtedir. Ülkemizin büyümesi ve gelişmesinin önünü kesmek isteyen, birlik ve bütünlüğünü hedef alan, toplumda korku ve kaos havası yaratmaya çalışan terör saldırısını nefretle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara ve ülkemizin göz bebeği TUSAŞ ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

TESK Başkanı Palandöken: “Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, saldırıyıı kınayarak, "Bu ülkede terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Terörle mücadelede devletimizin ve güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

“Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak”

Palandöken, bu saldırıların milletin birlik ve beraberliğini asla bozamayacağını belirterek, "Masum canlarımıza kasteden bu insanlık dışı ve vicdan yoksunu saldırılar, tarih boyunca olduğu gibi milletimizin birlik ve beraberliğini asla bozmayacaktır. Bu ülkede terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Terörle mücadelede devletimizin ve güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, bu hain saldırının sorumluları en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Millet olarak geçmişte olduğu gibi bugün de hainlere karşı dimdik ayaktayız, yarın da aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde, ülkemizi daha güçlü ve daha güvenli yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin önü her zaman açıktır, bu tür hain saldırılar bizi yolumuzdan asla döndüremeyecektir” açıklamasında bulundu.