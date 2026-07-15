İş dünyasından 15 Temmuz'un 10. yılında ortak mesaj: Demokrasi üretimin de teminatı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde iş dünyasının çatı kuruluşları ile siyasi isimler ortak mesaj verdi. Açıklamalarda milli iradeye sahip çıkma kararlılığı vurgulanırken, üretim, ihracat, yatırım ve istihdamın kesintisiz sürdürülmesinin Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının ve demokratik istikrarının en önemli güvencelerinden biri olduğu ifade edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümünde siyaset ve iş dünyasından Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla peş peşe mesajlar yayımlandı. Açıklamalarda, darbe girişiminin milletin kararlı duruşuyla bertaraf edilmesinin Türkiye'nin demokrasi tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğu vurgulanırken, milli iradenin korunması, demokratik kurumların güçlendirilmesi ve birlik ruhunun sürdürülmesi çağrısı yapıldı.
İş dünyası temsilcileri ise 15 Temmuz'un ardından üretim, ihracat, yatırım ve istihdamın kesintisiz devam ettirilmesinin Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını ortaya koyduğunu belirterek, ekonomik bağımsızlığın milli egemenliğin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: “Meşru kabul edilebilecek tek idare, yetkisini milletten alan, seçilmiş yönetimlerdir. Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olarak, o gece ilk andan itibaren hiç tereddüt etmeden devletimizin ve milletimizin yanında saf tuttuk. Bugün de yine bizlere düşen en büyük görev; şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, demokrasimizi daha da güçlendirmektir.”
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: “15 Temmuz gecesi yalnızca demokrasimiz değil, aynı zamanda ekonomik istikrarımız, üretim gücümüz ve ülkemizin geleceği de hedef alındı. Ancak milletimizin birlik ve beraberliği sayesinde Türkiye, karşı karşıya kaldığı bu büyük tehdidi aşmayı başardı; ekonomisini, kurumlarını ve uluslararası itibarını daha da güçlendirme iradesini ortaya koydu”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe: “Bir ülkenin bağımsızlığı ve demokrasisi, onun ekonomik gücü ve üretim kapasitesiyle doğrudan ilişkilidir. 15 Temmuz gecesinin hemen ardından, 16 Temmuz sabahı fabrikalarının şalterini kaldıran, sevkiyatlarını durdurmayan ve uluslararası iş ortaklarına 'Türkiye'de üretim ve ticaret kesintisiz devam ediyor' mesajını veren Türk ihracatçısı, o kritik dönemeçte çok önemli bir sınav vermiştir.”
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “Bizlere düşen sorumluluk, bu büyük fedakarlığı unutmadan demokrasimizi, kurumlarımızı, hukuk devletimizi ve toplumsal birlik duygumuzu güçlendirmek. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz’un bize hatırlattığı en büyük gerçek şu; Türkiye, ortak değerleri etrafında kenetlendiğinde her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve iradeye sahiptir.”
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: “Küresel şebekelerin ekonomik gücünün ülkemiz üzerindeki kötü emelleri için kullanılmasına müsaade etmeyerek, Türkiye'nin üretim gücüne vurulmak istenen darbeye de geçit vermedi. Ekonomi ve ticari hayatımız, maalesef 15 Temmuz hain darbe girişiminden etkilendi ama darbecilerin ve destekçilerin beklemediği hız ve kararlılıkla Türk iş dünyası toparlanmasını bildi.”
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “Bugün bizlere düşen sorumluluk, bu büyük fedakarlığı unutmadan demokrasimizi, kurumlarımızı, hukuk devletimizi ve toplumsal birlik duygumuzu daha da güçlendirmektir. 15 Temmuz'un bize hatırlattığı en büyük gerçek şudur, Türkiye, ortak değerleri etrafında kenetlendiğinde her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve iradeye sahiptir.”
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: “O gün ortaya konulan birlik, beraberlik ve kararlılık ruhunu, üretimden ticarete, yatırımdan istihdama kadar iş dünyası olarak her alanda yaşatmaya, ülkemizin kalkınması ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç: Hiçbir odak ve girişimin millet iradesini teslim alamaz. Türk Milletinin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu destansı duruşla demokrasisine, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya ilan etti. O gece ortaya konulan milli birlik ruhu, demokrasiye sahip çıkma kararlılığıyla tüm milletler için ilham ve cesaret kaynağı oldu.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir: “Türkiye ekonomisi, güçlü siyasi liderlik, etkin ekonomi yönetimi ve reel sektörün kararlı duruşu sayesinde bu saldırıyı kısa sürede bertaraf etmeyi başarmıştır. Güçlü ekonomi, güçlü devletin, güçlü toplumun ve güçlü geleceğin temelidir. Türkiye'nin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve ekonomik bağımsızlığını korumak, demokrasimizi korumak kadar hayati bir meseledir.”
Anadolu Aslanları İş İnsanları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: “Hamdolsun, yurdun dört bir yanındaki üyelerimiz o gece darbecilere karşı verilen mücadelenin tam içinde yer almışlardır. 15 Temmuz milletimizin iradesinin, dış güçlerin, vesayet odaklarının ve her türlü hain kalkışmanın üzerinde olduğunu tüm dünyaya ispatladığı gündür. Türkiye, o kara gecede olduğu gibi bugün de milli birlik ve beraberlik ruhuyla, üretimle, istihdamla ve inançla yoluna devam edecek, ekonomik bağımsızlığını da daha güçlü şekilde tesis edecektir.”
253 şehide rahmet gazilere şükranlarımı sunuyorum
Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından, parti genel merkezinde "Siyasi ve Hukuki Yönleriyle Onuncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu" düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gönderdiği yazılı mesajda, 15 Temmuz gecesi devletin istiklali, milletin istikbali uğruna canlarını feda eden 253 şehidin her birini rahmetle yad etti. Erdoğan, kahraman gazilere de şükranlarını sundu, her birine hayırlı ve sağlıklı ömürler diledi.
Erdoğan, şunları kaydetti: “Hizmet diyerek, himmet diyerek, eğitim diyerek milletimizin halisane duygularını 40 yıl boyunca istismar eden ihanet şebekesinin asıl niyeti, 15 Temmuz gecesi ortaya çıkmıştır. Ancak darbe girişiminin aziz milletimizin direnişiyle başarıyla püskürtülmesi, Türkiye'nin önünde yepyeni bir sayfa açmıştır. Türkiye, hem devletin kılcallarına kadar sızan sinsi bir terör örgütünden kurtulmuş, hem de demokrasisini güvence altına alacak adımlar atmıştır. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız.”
“Sorumluluk ve devlete karşı görev”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, NATO Ankara Zirvesi'ni alelade bir diplomasi faaliyeti gibi okumanın eksik, sığ ve sakat bir değerlendirme olacağını belirtti. Devlet Bahçeli, “15 Temmuz’un hatırasını yaşatmak yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe karşı sorumluluk, devletimize karşı görev, milletimize karşı vefadır” dedi.
“Bağımsızlık için mücadeleye devam”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “İrade bizim, zafer bizim diyerek devleşen inancımız ve bağımsızlık sevdamız ebediyen sürecek, Türkiye Yüzyılı yarınlarımızda yükselecektir. Aziz milletin vatanı, bayrağı, bağımsızlığı ve demokrasisi uğruna ölümüne mücadele ederek, tarihin altın harflerle yazılmış en büyük destanlardan biri gerçekleşti.”
“FETÖ ile mücadelede arınma süreci”
Adalet Bakanı Akın Gürlek: “Başta FETÖ olmak üzere milletimizin birliğini, devletimizin bekasını, demokrasimizi ve hukuk düzenimizi hedef alan tüm yapılara karşı mücadelemizi tavizsiz bir iradeyle sürdüreceğiz. FETÖ ile etkin mücadelenin bir intikam değil, hukuk devletinin adaletle yürüttüğü büyük arınma sürecidir.”
“FETÖ her ülke için açık bir tehdittir”
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: “Milletimizin egemenliğini ve demokrasimizi hedef alan yapılara karşı, dostlarımızdan yanımızda durmalarını ve vefa duygusu ile hareket etmelerini bekliyoruz. Zira FETÖ, sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir ulusal güvenlik sorunu değildir. FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülke için açık bir tehdittir.”
“Vatanseverlerle hedefe doğru ilerledik”
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: “Bir ülke saldırıya maruz kalabilir ama ülkenin milleti, devletinin içindeki vatanseverler, lideri, siyasetçisi hep birlikte hareket ederse, toplu çarparsa yürekler, onu top bile sindiremez ve ülke bütün bu badirelerden kendini kurtarır ve emin adımlarla hedefine doğru ilerler.”