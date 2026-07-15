İş dünyasından 15 Temmuz'un 10. yılında ortak mesaj: Demokrasi üretimin de teminatı

Fetullahçı Terör Örgü­tü'nün (FETÖ) 15 Tem­muz 2016'daki darbe giri­şiminin 10. yıl dönümünde siya­set ve iş dünyasından Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla peş peşe mesajlar yayımlandı. Açıklamalarda, darbe girişimi­nin milletin kararlı duruşuy­la bertaraf edilmesinin Türki­ye'nin demokrasi tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğu vurgulanırken, mil­li iradenin korunması, demokra­tik kurumların güçlendirilmesi ve birlik ruhunun sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

İş dünyası tem­silcileri ise 15 Temmuz'un ar­dından üretim, ihracat, yatırım ve istihdamın kesintisiz devam ettirilmesinin Türkiye ekonomi­sinin dayanıklılığını ortaya koy­duğunu belirterek, ekonomik bağımsızlığın milli egemenliğin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Ri­fat Hisarcıklıoğlu: “Meşru ka­bul edilebilecek tek idare, yetki­sini milletten alan, seçilmiş yö­netimlerdir. Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olarak, o gece ilk andan itibaren hiç tereddüt et­meden devletimizin ve milleti­mizin yanında saf tuttuk. Bugün de yine bizlere düşen en büyük görev; şehitlerimizin emaneti­ne sahip çıkmak, demokrasimizi daha da güçlendirmektir.”

Dış Ekonomik İlişkiler Ku­rulu (DEİK) Başkanı Nail Ol­pak: “15 Temmuz gecesi yalnız­ca demokrasimiz değil, aynı za­manda ekonomik istikrarımız, üretim gücümüz ve ülkemizin geleceği de hedef alındı. Ancak milletimizin birlik ve beraberliği sayesinde Türkiye, karşı karşıya kaldığı bu büyük tehdidi aşmayı başardı; ekonomisini, kurumla­rını ve uluslararası itibarını daha da güçlendirme iradesini ortaya koydu”

Türkiye İhracatçılar Mec­lisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe: “Bir ülkenin bağımsız­lığı ve demokrasisi, onun ekono­mik gücü ve üretim kapasitesiyle doğrudan ilişkilidir. 15 Temmuz gecesinin hemen ardından, 16 Temmuz sabahı fabrikalarının şalterini kaldıran, sevkiyatları­nı durdurmayan ve uluslarara­sı iş ortaklarına 'Türkiye'de üre­tim ve ticaret kesintisiz devam ediyor' mesajını veren Türk ih­racatçısı, o kritik dönemeçte çok önemli bir sınav vermiştir.”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Baş­kanı Erdal Bahçıvan: “Bizle­re düşen sorumluluk, bu büyük fedakarlığı unutmadan demok­rasimizi, kurumlarımızı, hukuk devletimizi ve toplumsal birlik duygumuzu güçlendirmek. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize şük­ranlarımı sunuyorum. 15 Tem­muz’un bize hatırlattığı en büyük gerçek şu; Türkiye, ortak değerle­ri etrafında kenetlendiğinde her türlü zorluğun üstesinden gele­bilecek güce ve iradeye sahiptir.”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: “Küresel şebekelerin ekonomik gücünün ülkemiz üzerindeki kö­tü emelleri için kullanılması­na müsaade etmeyerek, Türki­ye'nin üretim gücüne vurulmak istenen darbeye de geçit verme­di. Ekonomi ve ticari hayatımız, maalesef 15 Temmuz hain darbe girişiminden etkilendi ama dar­becilerin ve destekçilerin bekle­mediği hız ve kararlılıkla Türk iş dünyası toparlanmasını bildi.”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “Bugün bizlere düşen sorumluluk, bu büyük fedakar­lığı unutmadan demokrasimizi, kurumlarımızı, hukuk devleti­mizi ve toplumsal birlik duygu­muzu daha da güçlendirmektir. 15 Temmuz'un bize hatırlattığı en büyük gerçek şudur, Türkiye, ortak değerleri etrafında kenet­lendiğinde her türlü zorluğun üs­tesinden gelebilecek güce ve ira­deye sahiptir.”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Baş­kanı Gürsel Baran: “O gün or­taya konulan birlik, beraberlik ve kararlılık ruhunu, üretimden ticarete, yatırımdan istihdama kadar iş dünyası olarak her alan­da yaşatmaya, ülkemizin kalkın­ması ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek için var gücümüz­le çalışmaya devam edeceğiz."

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç: Hiç­bir odak ve girişimin millet ira­desini teslim alamaz. Türk Mil­letinin 15 Temmuz gecesi orta­ya koyduğu destansı duruşla demokrasisine, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya ilan etti. O gece ortaya konulan mil­li birlik ruhu, demokrasiye sahip çıkma kararlılığıyla tüm millet­ler için ilham ve cesaret kayna­ğı oldu.

Müstakil Sanayici ve İşa­damları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özde­mir: “Türkiye ekonomisi, güç­lü siyasi liderlik, etkin ekonomi yönetimi ve reel sektörün kararlı duruşu sayesinde bu saldırıyı kısa sürede bertaraf etmeyi başarmış­tır. Güçlü ekonomi, güçlü devle­tin, güçlü toplumun ve güçlü gele­ceğin temelidir. Türkiye'nin üre­tim gücünü, yatırım kapasitesini ve ekonomik bağımsızlığını koru­mak, demokrasimizi korumak ka­dar hayati bir meseledir.”

Anadolu Aslanları İş İnsan­ları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: “Ham­dolsun, yurdun dört bir yanında­ki üyelerimiz o gece darbecilere karşı verilen mücadelenin tam içinde yer almışlardır. 15 Tem­muz milletimizin iradesinin, dış güçlerin, vesayet odaklarının ve her türlü hain kalkışmanın üze­rinde olduğunu tüm dünyaya is­patladığı gündür. Türkiye, o ka­ra gecede olduğu gibi bugün de milli birlik ve beraberlik ruhuyla, üretimle, istihdamla ve inançla yoluna devam edecek, ekonomik bağımsızlığını da daha güçlü şe­kilde tesis edecektir.”

253 şehide rahmet gazilere şükranlarımı sunuyorum

Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından, parti genel merkezinde "Siyasi ve Hukuki Yönleriyle Onuncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu" düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gönderdiği yazılı mesajda, 15 Temmuz gecesi devletin istiklali, milletin istikbali uğruna canlarını feda eden 253 şehidin her birini rahmetle yad etti. Erdoğan, kahraman gazilere de şükranlarını sundu, her birine hayırlı ve sağlıklı ömürler diledi.

Erdoğan, şunları kaydetti: “Hizmet diyerek, himmet diyerek, eğitim diyerek milletimizin halisane duygularını 40 yıl boyunca istismar eden ihanet şebekesinin asıl niyeti, 15 Temmuz gecesi ortaya çıkmıştır. Ancak darbe girişiminin aziz milletimizin direnişiyle başarıyla püskürtülmesi, Türkiye'nin önünde yepyeni bir sayfa açmıştır. Türkiye, hem devletin kılcallarına kadar sızan sinsi bir terör örgütünden kurtulmuş, hem de demokrasisini güvence altına alacak adımlar atmıştır. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız.”

“Sorumluluk ve devlete karşı görev”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, NATO Ankara Zirvesi'ni alelade bir diplomasi faaliyeti gibi okumanın eksik, sığ ve sakat bir değerlendirme olacağını belirtti. Devlet Bahçeli, “15 Temmuz’un hatırasını yaşatmak yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe karşı sorumluluk, devletimize karşı görev, milletimize karşı vefadır” dedi.

“Bağımsızlık için mücadeleye devam”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “İrade bizim, zafer bizim diyerek devleşen inancımız ve bağımsızlık sevdamız ebediyen sürecek, Türkiye Yüzyılı yarınlarımızda yükselecektir. Aziz milletin vatanı, bayrağı, bağımsızlığı ve demokrasisi uğruna ölümüne mücadele ederek, tarihin altın harflerle yazılmış en büyük destanlardan biri gerçekleşti.”

“FETÖ ile mücadelede arınma süreci”

Adalet Bakanı Akın Gürlek: “Başta FETÖ olmak üzere milletimizin birliğini, devletimizin bekasını, demokrasimizi ve hukuk düzenimizi hedef alan tüm yapılara karşı mücadelemizi tavizsiz bir iradeyle sürdüreceğiz. FETÖ ile etkin mücadelenin bir intikam değil, hukuk devletinin adaletle yürüttüğü büyük arınma sürecidir.”

“FETÖ her ülke için açık bir tehdittir”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: “Milletimizin egemenliğini ve demokrasimizi hedef alan yapılara karşı, dostlarımızdan yanımızda durmalarını ve vefa duygusu ile hareket etmelerini bekliyoruz. Zira FETÖ, sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir ulusal güvenlik sorunu değildir. FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülke için açık bir tehdittir.”

“Vatanseverlerle hedefe doğru ilerledik”

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: “Bir ülke saldırıya maruz kalabilir ama ülkenin milleti, devletinin içindeki vatanseverler, lideri, siyasetçisi hep birlikte hareket ederse, toplu çarparsa yürekler, onu top bile sindiremez ve ülke bütün bu badirelerden kendini kurtarır ve emin adımlarla hedefine doğru ilerler.”