İş dünyasından birlik mesajı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminin 5. yılında, iş dünyası temsilcileri yaptıkları açıklamalarla demokrasiye bir kez daha sahip çıktı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajlarında milli birlik ve beraberlik vurgusu yapan iş dünyası temsilcileri, FETÖ’yü bir kez daha lanetledi.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

“Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı milletin dirayetiyle geri püskürttü. Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olan TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak o gece dediğimiz gibi; ‘Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz’. Gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz. Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz. 15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği direniş bunun en güzel örneğidir. Vatanını korumak adına iman dolu göğüslerini siper eden vatan evlatlarımızla hepimiz iftihar ediyoruz. Bu demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden, milli direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz. ‘Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesini şiar edinen bizler, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle

“15 Temmuz Türkiye için bir daha yaşanmaması gereken bir gündü. Türk halkı gün sonunda iradesinin demokrasiden yana olduğunu gösterdi. İhracat ailesi olarak bizler de endişe dolu bir gece yaşadık ama sabahında herkes işinin başındaydı. Üretim kesintisiz devam etti. Bu anlayış çok önemli, 2016 yılında yıllık ihracatımız 149 milyar dolar seviyesindeydi. Yıllık ihracatımızı 2019’da 181 milyar dolara getirdik. Hedefimiz 200 milyar doları geçmekti. İhracatımız 15 Temmuz’dan bu yana pandemiye rağmen yüzde 33 arttı. Bu yıl da inşallah 200 milyar dolar seviyesini aşacağız.”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak

"Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devletimiz ve milletimizin ortaya koyduğu kararlılık neticesinde, egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ispatladık. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm demokrasi şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize ve bu demokrasi destanını yazan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç

“15 Temmuz darbe girişimi dış mihraklarla iş birliği içinde ülkemizi ve seçilmiş hükümeti yıkma teşebbüsüdür. Alenen millete yönelik bir darbedir. Binbir emekle oluşturulan Türk demokrasi geleneğimizi, milletin yönetimi belirleme gücünü yok etme cüretidir. Türkiye’nin şahsiyetli ve büyük tarihsel gücüne sahip olma yolunda elde ettiği kazanımları berhava etmektir. Tarihimizde ilk kez bir zümrenin, bir grubun ülkeyi yabancıların buyrukları doğrultusunda kaosa sürüklemesidir. 15 Temmuz, hain FETÖ’cülerin, bütün ayrıntılarıyla yurt dışı güdümlü bir operasyonudur. 15 Temmuz’da bir kez daha tarih sahnesine çıkan milletimiz, bu kez düşmanlarına ve yerli iş birlikçilerine, en büyük gücü olan göğsündeki iman ile karşı koymuş, onları ‘inanç seli’ içinde boğmuştur. Türkiye’nin darbeciler vasıtasıyla uzaktan kumanda idare edilecek bir üçüncü dünya ülkesi değil, milletin oylarıyla seçilenlerle yönetilen bir demokrasi ülkesi olduğunu herkese gösterdik. Bugün de aynı azim ve kararlılığımız devam ediyor. İSO ve iş dünyası olarak hainlere, darbecilere, milletimizin bin bir emekle kurumsallaştırdığı geleneklere ve demokrasimize kurulan pusulara ve tuzaklara karşı teyakkuzdayız.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan

“Sanayiciler olarak darbe girişiminin ekonomik etkilerinin kısa sürede püskürtülmesine ve ülkemizin kısa zamanda yeniden demokrasi eksenine oturmasına katkı sunduk. Bizim millet olarak en büyük özelliğimiz, benzer hain girişimler karşısında güçlü bir şekilde kenetlenmemizdir. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de milli iradeyi ve demokrasimizi tehdit edecek böylesi girişimlere, düşüncelere, en güçlü karşı duruşun iş dünyamızdan geleceğinin bilinmesini isterim.”

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski

“Hain darbe girişimi, ülkemizin demokrasisini, refahını ve güvenliğini hedef almıştır. 15 Temmuz’un hemen ardından uluslararası medyada yayınladığımız ilan metninde de ifade ettiğimiz üzere, demokrasiye müdahaleler ancak demokratik standartları yükselterek ve hukukun üstünlüğünü güçlendirerek önlenebilir. Bu kapsamda darbe girişiminin beşinci yılını geride bırakırken, demokrasi, özgürlükler, hukuk devleti, adalet ve refah boyutlarında ülkemizi en yüksek standartlara kavuşturmak toplumumuza karşı en önemli sorumluluğumuzdur."

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan

“FETÖ’nün 15 Temmuz’da yaptığı hainliği unutmayacağız, unutturmayacağız. Türk halkının, 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu güçlü demokrasi mücadelesi, dillendirilmese dahi, biliyoruz ki tüm dünyanın gıpta ettiği, örnek aldığı bir beraberlik örneği olarak tarihin sayfalarına işlenmiştir. 15 Temmuz 2016 her bir Türk vatandaşı için, Türkiye’ye kara bir sayfa yazma amacında olan hain bir girişimin milletçe boşa çıkarılmasının, özgürlüğün, vatan sevgisinin, demokrasinin ve ülke onurunun her şeyin üzerinde tutulduğunun bir tezahürü olarak ortaya koyulan mücadelenin şanlı tarihidir.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın

“FETÖ, devlet içinde paralel yapılanmasını sürdürürken, bir yandan da eğitim kurumu ve dernekleri aracılığı ile bu yapılanmasını gölgeleyerek gizli örgütlerde görülen şekli ile derin bir planlama ile devletin her kademesine sızdı. Belirli bir güce ulaştıktan sonra da devleti ele geçirmeye çalıştı. Ne var ki 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımız sağlam duruşu ve vatandaşlarımızın dirayeti ile büyük bir tokat yemiş oldular. Bu haşhaşi yapı ülkemizde başaramadığı bu girişimi diğer ülkelerdeki örgütlenmeleri ile sağlamaya çabalamaktadır.”

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar

“15 Temmuz hain darbe girişimi demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçti. 5 yılı geride bırakmış olmamıza rağmen, dünya tarihinde yerini alan 15 Temmuz hain girişimi sanılmasın ki unutuldu. Buradan hareketle demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluş Savaşımızla başlayan ve son alarak 15 Temmuz 2016’da yeniden alevlenen Türk Milleti’nin mücadele ruhu ile sonsuza dek yaşayacak. Bu vatanın her bir ferdi ve kurumu ile birlikte göstermiş olduğu destansı mücadele, alınan derslerle birlikte geleceğe de ışık tutmaktadır. Zira, bugün dahi kurumlara kök salmış, sistemi sarmalamış bir yapının temizlenmesi devam ederken, benzer oluşumların ülkeye vereceği zarar da dikkatle analiz edilmeli.”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü

“FETÖ terör örgütü ve işbirlikçileri, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile milletimizin istiklaline ve istikbaline kastetmiştir. Ancak milletimiz, tarihin her döneminde olduğu gibi, o gece de kahramanca bir direniş göstermiş, bağımsızlığına olan sevdasını dünyaya ilan etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, millet olarak gösterdiğimiz bu milli duruş, yakın tarihimizin en kıymetli destanlarından birisidir. Bu süreçte, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak, OSB’lerimizle birlikte, her zaman olduğu gibi devletimizle, milletimizle birlikte olduk, olmaya da devam edeceğiz.”