İş dünyasından 'dayanışma' mesajı

16 Mart 2020

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), koronavirüsün etkilerinin en aza indirilmesi için hükümet ve kamu ile birlikte çalışmaya ve sürece katkı vermeye hazır olduklarını duyurdu.

TÜRKONFED'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınının, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine etkileri ile alınması gereken sosyo-ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Koronavirüsün, Türkiye'deki işletmeler için getirdiği risk ve fırsatlarla ülke ekonomisi için oyun değiştirici olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, 10 Mart itibarıyla ilk Kovid-19 vakasını doğruladı ve hemen ardından ek önleyici önlemleri duyurmaya başladı. Yapılan ilk analiz ve haberler ile alınan öncelikli önlemlerin pek çoğunun halk sağlığı konusunda olmasının ilk aşamada son derece normal olmasına karşın, salgından etkilenen ilk ülkelerden gözlendiği üzere, salgının yarattığı ciddi bir ekonomik etki de söz konusu. Bununla birlikte, yine salgından etkilenmiş diğer ülkelere bakıldığında, daha kesin ve etkili sosyo-ekonomik tedbirlerin 2 ila 4 hafta arasında değişen bir sürede alınmış olduğu görülüyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin olumsuz etkilere karşı hazırlıklı olması ve bunları asgari düzeye indirmesinde dikkate alınacak kısa ve orta vadeli stratejilerin ivedilikle hayata geçirilmesi, kritik önem taşıyor. Bu noktada, hükümete olduğu kadar iş dünyası örgütlerine, tüm işletmelere ve iş dünyası liderlerine de önemli görevler düşüyor. Sosyo-ekonomik tedbirlerin alınması, hükümet ve iş dünyasının ortak hareket etmesi ve örnek uygulamaların paylaşılması, yaşanan krizin etkilerinin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır."

Halk sağlığına ek olarak, sosyo-ekonomik riskin azaltılmasının anahtarının, doğru bir kriz yönetimi ve yönetişim olduğu bildirilen açıklamada, "Kamu-özel sektör ve iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının birlikte oluşturulacağı doğru ve etkili kriz bir kriz yönetiminin, virüsün ekonomik etkilerinin en aza indirilmesinde çok önemli bir çarpan etkisi yaratacağına inanıyoruz. TÜRKONFED olarak, bu süreçte hükümetimiz ve kamu kurumları ile ortak aksiyon almaya ve katkı vermeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

TÜSİAD: Tedbirleri hızla ve etkili uygulamak yaşamsal öneme sahip

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) açıklamasında, "İş dünyası olarak gerek toplumumuzun sağlığı gerekse ekonomimiz açısından bu dönemin en az hasarla atlatılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadesi kullanıldı.

TÜSİAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, yakın zamanda Çin’de başlayan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye’de de görülmesiyle, azami hassasiyetle yürütülmesi gereken bir sürece girildiği aktarıldı.

Virüsün yayılma hızının ve başta yaşlı kişilerde olmak üzere neden olduğu hayati riskin yüksek olmasının, insani dramların önlenmesi için kapsamlı tedbirlerin uygulanmasını gerektirdiği anımsatılan açıklamada, "Salgından derinden etkilenen diğer ülkelerin deneyimleri bu virüsün yayılımını en aza indirmek için gereken tedbirlerin erken devreye girmesinin önemini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının almakta olduğu tedbirlere uymak hepimizin görevidir." denildi.

Açıklamada, "Bireylerin birbirleriyle temasını ve kalabalık ortamlarda bir arada bulunmalarını önleyici tedbirler riski azaltabilmek için kritik önemdedir. Kamunun salgınla mücadele tedbirlerini etkili şekilde hayata geçirmesi, bu süreçte özel sektör, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların tam bir iş birliği ile hareket etmesi insan yaşamına karşı ortak sorumluluğumuzdur. Ülkemizde virüsün yayılım hızını azaltarak sağlık sistemi üzerinde ani ve aşırı bir yükün oluşmasını önlemek için hep birlikte yoğun çaba sarf etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çalışmalara ve istişare süreçlerine katkı sunmaktayız"

Salgının toplum sağlığı yanında ülke ekonomilerini etkileyen boyutlarının da kendini hissettirdiği belirtilen açıklamada, "Küresel piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı finansal riskler, tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe etkileri ülke ekonomilerini zor bir durumda bırakmıştır. Meselenin ekonomik boyutlarına karşı önlemlerin de hızla hayata geçirilmesi, daralma dönemini yeni geride bırakmış ekonomimizde toparlanmanın devam edebilmesi ve istihdamın korunması için önemlidir. Nitekim ilgili bakanlıklarımız tarafından bu yönde yapılmakta olan çalışmalara ve istişare süreçlerine katkı sunmaktayız." ifadeleri kullanıldı

Açıklamada, uluslararası koordinasyon ve iş birliğinin önemine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Yeni tip koronavirüs, insanlığı tehdit eden sorunlarla mücadelede uluslararası koordinasyon ve iş birliğinin eksikliğini de maalesef göz önüne sermiştir. Devam eden ve artabilecek insani dramların üstesinden gelebilmek için uluslararası toplumun geniş iş birliği harekete geçirilmelidir. İş dünyası olarak gerek toplumumuzun sağlığı gerekse ekonomimiz açısından bu dönemin en az hasarla atlatılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız."