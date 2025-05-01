İş dünyasından dikkat çeken 1 Mayıs mesajları: Emek ve dayanışma vurgusu

İş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları (STK) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için mesajlar yayımladı. 1 Mayıs mesajlarında emek ve dayanışma vurgusu dikkat çekti.

İSO Başkanı Bahçıvan'ın mesajı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışanlar ile işverenler arasındaki iş birliği ve diyaloğun hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Bahçıvan, şu paylaşımda bulundu:

"Üretim hayatımızın tüm tarafları açısından, ekonomimiz ve toplumumuzun refahı için; çalışma barışı ve uyumu büyük bir önem taşıyor.

Çalışanlar ile işverenler arasındaki iş birliği ve diyalog hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir.

Büyük değişikliklerin yaşandığı bu çağda, buna her zamankinden daha fazla önem vermemiz gerektiğini vurgulayarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum."

Üretim hayatımızın tüm tarafları açısından, ekonomimiz ve toplumumuzun refahı için; çalışma barışı ve uyumu büyük bir önem taşıyor.



Çalışanlar ile işverenler arasındaki iş birliği ve diyalog hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir.



Büyük değişikliklerin yaşandığı bu çağda, buna… — Erdal BAHÇIVAN (@erdal_bahcivan) May 1, 2025

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da "Üreten, değer katan, alın teriyle ülkemizin yarınlarına katkı sunan tüm emekçilerin Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum." mesajını paylaştı.

"Alın teriyle, emeğiyle ülkemizi büyüten emekçiler"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Alın teriyle, emeğiyle ülkemizi büyüten tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD ve TİM'in paylaşımları

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da 1 Mayıs mesajında, "En büyük sermayesi emek ve alın teri olan, her daim görevini fedakarlıkla yerine getirerek üreten ve güçlü Türkiye'nin inşasında önemli rol oynayan işçi kardeşlerimizin ve tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

En büyük sermayesi emek ve alın teri olan, her daim görevini fedakarlıkla yerine getirerek üreten ve güçlü Türkiye'nin inşasında önemli rol oynayan işçi kardeşlerimizin ve tüm çalışanlarımızın #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/VHRwqfppd9 — Mahmut Asmalı (@MahmutAsmali) May 1, 2025

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan paylaşımda ise "Ülkemizin büyümesi ve kalkınması için alın teri döken tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyoruz." denildi.

TÜSİAD: 'Emek ve dayanışma gününüzü kutlarız'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 1 Mayıs şöyle kutlandı:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun

Çalışma hayatında emeğe saygı duyan ve sosyal hakları güvence altına alan bir yaklaşım; ekonomik, sosyal ve demokratik açıdan gelişmiş bir toplumun temel önceliklerindendir.

İnsana yakışır işler odağıyla kayıt dışılıkla mücadele etmek, iş sağlığı ve güvenliğini kararlılıkla sağlamak ve çocuk işçiliğini önlemek çağdaş bir çalışma hayatının vazgeçilmez unsurlarıdır. Bunun yanında dijitalleşme ile dönüşen çalışma hayatında eğitim ve istihdam arasındaki bağı güçlendirmeyi, çalışanların becerilerine sürekli kaynak ayırmayı, kadınların ve gençlerin istihdamını artırmayı önceliklendirmeliyiz.

İşçi-işveren-devlet arasındaki sosyal diyalog mekanizmasını çözüm odaklı sürdürerek toplumsal dayanışmayı ve refahı güçlendiren bir çalışma ortamını hep birlikte inşa etmeliyiz. Tüm çalışanların ve emeğiyle değer yaratan herkesin “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü”nü kutlarız."

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun



Çalışma hayatında emeğe saygı duyan ve sosyal hakları güvence altına alan bir yaklaşım; ekonomik, sosyal ve demokratik açıdan gelişmiş bir toplumun temel önceliklerindendir.



İnsana yakışır işler odağıyla kayıt dışılıkla mücadele etmek,… pic.twitter.com/ezmmeEPijj — TÜSİAD (@TUSIAD) May 1, 2025

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı (İSTİB) Ali Kopuz da yayımladığı mesajda "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda "Milletimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en samimi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.