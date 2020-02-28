İş dünyasından İdlib'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı
İş dünyası temsilcileri, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajları yayımladı.
İş dünyası temsilcileri ile ekonomi alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırısında şehit düşen askerler için taziyede bulundu.
Ülkemiz birlik ve beraberlik içinde güçlüdür
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, gelen acı haberlerin yürekleri yaktığını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, "Ülkemiz birlik ve beraberlik içinde güçlüdür. Devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Mübarek kandil gecesinde acı haberle sarsılan aziz milletimize Yüce Allah’tan sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
TÜRKONFED Başkanı Turan:
Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, İdlib’de Mehmetçiğimize düzenlenen hain saldırıyı kınadı, başsağlığı dileklerinde bulundu. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, İdlib’de rejim güçlerinin Türk Silah Kuvvetleri’ne yönelik alçakça saldırısını şiddetle ve nefretle lanetlediklerini belirterek söyle devam etti: “Acımız çok büyük. Gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine de baş sağlığı diliyoruz. Unutulmamalıdır ki; bölgenin huzur ve istikrarı sadece ülkemiz için değil Avrupa Birliği ve dünya için de huzur ve istikrarın anahtarıdır. TÜRKONFED olarak böyle bir dönemde 30 federasyon, 270 dernek ve 40 bini aşkın üyemizle üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Birlik ve beraberlik içinde ülkemizin ve bölgemizin huzuru, refah ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin başı sağ olsun!"
TÜSİAD Başkanı Kaslowski:
Olaylar herkes için çok acı veren bir noktaya geldi
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diledi. “Milletimizin başı sağ olsun" diyen Kaslowski sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye sorununun bu noktaya gelmeden çok taraflı diplomasi anlayışı içerisinde çözülebileceğini ümit etmiştik. Maalesef olaylar herkes için çok acı veren bir noktaya geldi. Daha büyük acılar yaşanmadan, bölgede ateşkesi sağlayacak çözümün tekrar diyalog kanalları ile aranmasını temenni ediyoruz. İdlib’de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyu daha fazla duyarsız kalmamalıdır. Bu tutum batı dünyasının her zaman savunuculuğunu yaptığı insan hakları ve transatlantik değerlerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Bu konuda tüm ilgili tarafların ve Avrupa Birliği’nin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz.”
TİM Başkanı Gülle:
Sorumluluğumuzun her daim bilincinde olacağız
TİM Başkanı İsmail Gülle, İdlib'de şehit edilen 33 Türk askeriyle ilgili başsağlığı dileklerinde bulunduğu bir basın açıklaması paylaştı. İdlib’de gerçekleşen hain saldırıda şehit olan askerlerimizin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendi canını bizim canımız sayan Mehmetçiğimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz ve omuzlarımızdaki sorumluluğun her daim bilincinde olacağız. Milletimiz, her zaman olduğu gibi, siyasetçisiyle, iş dünyasıyla, akademisyeniyle, hukukçusuyla tek yumruk olarak, ordusunun ve hükümetinin yanında durmuştur. Milli egemenliğin, güvenlikten ticarete kadar her kademede vazgeçilmez olduğunun bilincindeyiz. Devletimizin ve milletimizin bizlerden beklediği ne varsa; vazife olarak kabul edip, icra edeceğiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Allah yüce Türk Milletini her türlü beladan korusun, devletimize kuvvet versin, ordumuzu daima muzaffer kılsın."
TİM İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni ertelendi
Gülle, 29 Şubat günü gerçekleştirilecek olan TİM İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni'nin deertelendiğini duyurdu
İTO Başkanı Avdagiç:
Milletçe başımız sağ olsun
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, İstanbul iş dünyası olarak saldırıyı şiddetle ve nefretle lanetlediklerini ifade etti. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Avdagiç, "Milletçe başımız sağ olsun. Allah, vatanı korumak için yaptığı bu mücadelede şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Kahraman askerimiz İdlib'de, rejimin himayesinde yuvalanan terör örgütlerinden sınırlarımızı güven altına alırken, mazlum bölge halkını da katil rejimden korumak gibi kutsal bir vazife yerine getirmektedir. Son alçakça saldırı ile Türkiye'yi sindirmek, sınırlarını tehdit ederek bekasını tehlikeye düşürmek isteyenlerin oyunları, dün bozulduğu gibi bugün de devletimiz ve milletimizin kararlı duruşuyla bozulacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.
ATO Başkanı Gürsel Baran:
Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, İblib’de gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine sabır ve başsağlığı diledi. Baran, şunları kaydetti: “İdlib’den dün gece gelen haberler hepimizin yüreğini dağladı. Suriye’de barışı tesis etme ve sivilleri koruma misyonu üstlenen askerlerimize karşı yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Ankara Ticaret Odası olarak milli güvenliğimizi, milli menfaatlerimizi ilgilendiren her konuda Devletimizin Milletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Allah Ordumuzu muzaffer, yurdumuzu muhafaza eylesin”
İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Kopuz:
Bu saldırının bedeli misliyle ödetilir
İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti: Bu saldırıyı yapan alçaklar, bizim sabrımızı sınamanın sonuçlarını en kısa zamanda görecektir. Hain ve acımasız saldırıyı gerçekleştirenlerin hak ettikleri cezayı göreceklerine dair en ufak bir kuşkum yok. Bu saldırının bedeli misliyle ödetilir. Türkiye, kendini korumak ve bu saldırının hesabını sormak amacıyla ne gerekiyorsa yapmalı. Türk milletinin en yüce özellikleri zor zamanlarda daha da belirginleşir. İş dünyası olarak milletimizle birlikte devletimizin yanındayız. Bundan sonra bize düşen Başkomutanımızın emirlerini yerine getirmek olacaktır. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun."
Şiddetle ve nefretle lanetliyoruz
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, İdlib'de düzenlen saldırıyı şiddetle ve nefretle lanetlediklerini bildirdi. Askerlerimizin ülke sınırlarımızı, bölgedeki sivillerin can güvenliğini ve çatışmasızlığı korumak için uluslararası anlaşmalarla İdlib’de bulunduğunu vurgulayan Gültepe, şunları kaydetti: "İdlib’den dün gece gelen haberler yüreğimizi yaktı. Sivil can kayıplarını önleme ve barışı koruma misyonunu üstlenen Mehmetçiğe Suriye rejim güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Başta NATO’daki müttefiklerimiz olmak üzere uluslararası toplumun haklı ve meşru davasında Türkiye’nin yanında yer alacağını ümit ediyorum. Bu zor günlerin ülkemizde birlik ve dayanışmayı güçlendireceği inancıyla şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına, sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başı sağolsun."
Türkiye Perakendeciler Federasyonu:
Derin üzüntü duyuyoruz
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:
“Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu olarak, İdlib’de askerlerimize yönelik düzenlenen hain saldırıyı kınıyor, kahraman askerlerimizin şehit olması nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Tüm Türk halkını derinden sarsan bu acı saldırı sonrasında, ülke olarak ortak ve güçlü bir duruş sergileyeceğimize yürekten inanıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı; yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz.”
TESK Genel Başkanı Palandöken:
Devletimizin aldığı kararları sonuna kadar destekliyoruz
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şehit olan kahraman askerlerin ailelerinin ve ülkenin ocağına ateş düştüğüne işaret ederek, tüm esnaf ve sanatkarlar camiası olarak dün de bugün de her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını vurguladı. Devletin aldığı kararları sonuna kadar desteklediklerinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti: "Türk milleti, bölünmez bütünlüğünü yok saymaya cüret edenlere tarih sahnesinde her zaman karşılığını vermiştir. Kahraman askerlerimizin kanının yerde kalmayacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Bizlerin evinde huzurla uyumasını sağlamak için canını ortaya koyan ve alçakça saldırılarda şehit düşen tüm Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun."
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğini sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek amacıyla bölgede bulunan Türk askerlerine karşı rejim güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırısını lanetlediklerini bildirdi. Şehitlerin acısının yürekleri yaktığını ifade eden Yavuz, Suriye rejimi güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm millete başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifa dileklerini paylaştı.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da şoför camiası olarak, bundan önce de bundan sonra da alınan ve alınacak tüm kararlarda devletin yanında olduklarını belirterek, "Askerlerimizin ayağına taş değmesin. Biliyoruz ki acılı ailelerimizin bir nebze de olsa içini soğutacak haberler gelecektir. Yaralı askerlerimize acil şifalar, şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." temennisinde bulundu.
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, devletin, ülkenin ve milletin bekası için atılacak her türlü adımın destekçisi olduklarını ifade ederek, milletin böylesine acı günleri birlik ve beraberlik içinde aşacağına inandıklarını kaydetti.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da "Suriye'de 33 vatan evladını yitirdik. Hayatını kaybeden askerlerimizin derin üzüntüsünü yüreklerimizde taşıyoruz. Hayatını kaybeden askerlerimize rahmet, acılı ailelerine ve tüm ülkemize baş sağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.