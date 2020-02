İş dünyasından İdlib'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

İş dünyası temsilcileri ile ekonomi alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırısında şehit düşen askerler için taziyede bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Ülkemiz birlik ve beraberlik içinde güçlüdür

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, gelen acı haberlerin yürekleri yaktığını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, "Ülkemiz birlik ve beraberlik içinde güçlüdür. Devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Mübarek kandil gecesinde acı haberle sarsılan aziz milletimize Yüce Allah’tan sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. TÜRKONFED Başkanı Turan:

Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, İdlib’de Mehmetçiğimize düzenlenen hain saldırıyı kınadı, başsağlığı dileklerinde bulundu. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, İdlib’de rejim güçlerinin Türk Silah Kuvvetleri’ne yönelik alçakça saldırısını şiddetle ve nefretle lanetlediklerini belirterek söyle devam etti: “Acımız çok büyük. Gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine de baş sağlığı diliyoruz. Unutulmamalıdır ki; bölgenin huzur ve istikrarı sadece ülkemiz için değil Avrupa Birliği ve dünya için de huzur ve istikrarın anahtarıdır. TÜRKONFED olarak böyle bir dönemde 30 federasyon, 270 dernek ve 40 bini aşkın üyemizle üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Birlik ve beraberlik içinde ülkemizin ve bölgemizin huzuru, refah ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin başı sağ olsun!"

TÜSİAD Başkanı Kaslowski:

Olaylar herkes için çok acı veren bir noktaya geldi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diledi. “Milletimizin başı sağ olsun" diyen Kaslowski sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye sorununun bu noktaya gelmeden çok taraflı diplomasi anlayışı içerisinde çözülebileceğini ümit etmiştik. Maalesef olaylar herkes için çok acı veren bir noktaya geldi. Daha büyük acılar yaşanmadan, bölgede ateşkesi sağlayacak çözümün tekrar diyalog kanalları ile aranmasını temenni ediyoruz. İdlib’de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyu daha fazla duyarsız kalmamalıdır. Bu tutum batı dünyasının her zaman savunuculuğunu yaptığı insan hakları ve transatlantik değerlerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Bu konuda tüm ilgili tarafların ve Avrupa Birliği’nin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz.”

TİM Başkanı Gülle:

Sorumluluğumuzun her daim bilincinde olacağız



TİM Başkanı İsmail Gülle, İdlib'de şehit edilen 33 Türk askeriyle ilgili başsağlığı dileklerinde bulunduğu bir basın açıklaması paylaştı. İdlib’de gerçekleşen hain saldırıda şehit olan askerlerimizin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendi canını bizim canımız sayan Mehmetçiğimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz ve omuzlarımızdaki sorumluluğun her daim bilincinde olacağız. Milletimiz, her zaman olduğu gibi, siyasetçisiyle, iş dünyasıyla, akademisyeniyle, hukukçusuyla tek yumruk olarak, ordusunun ve hükümetinin yanında durmuştur. Milli egemenliğin, güvenlikten ticarete kadar her kademede vazgeçilmez olduğunun bilincindeyiz. Devletimizin ve milletimizin bizlerden beklediği ne varsa; vazife olarak kabul edip, icra edeceğiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Allah yüce Türk Milletini her türlü beladan korusun, devletimize kuvvet versin, ordumuzu daima muzaffer kılsın."

TİM İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni ertelendi



Gülle, 29 Şubat günü gerçekleştirilecek olan TİM İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni'nin deertelendiğini duyurdu

İTO Başkanı Avdagiç:

Milletçe başımız sağ olsun

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, İstanbul iş dünyası olarak saldırıyı şiddetle ve nefretle lanetlediklerini ifade etti. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Avdagiç, "Milletçe başımız sağ olsun. Allah, vatanı korumak için yaptığı bu mücadelede şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Kahraman askerimiz İdlib'de, rejimin himayesinde yuvalanan terör örgütlerinden sınırlarımızı güven altına alırken, mazlum bölge halkını da katil rejimden korumak gibi kutsal bir vazife yerine getirmektedir. Son alçakça saldırı ile Türkiye'yi sindirmek, sınırlarını tehdit ederek bekasını tehlikeye düşürmek isteyenlerin oyunları, dün bozulduğu gibi bugün de devletimiz ve milletimizin kararlı duruşuyla bozulacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

ATO Başkanı Gürsel Baran:

Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, İblib’de gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine sabır ve başsağlığı diledi. Baran, şunları kaydetti: “İdlib’den dün gece gelen haberler hepimizin yüreğini dağladı. Suriye’de barışı tesis etme ve sivilleri koruma misyonu üstlenen askerlerimize karşı yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Ankara Ticaret Odası olarak milli güvenliğimizi, milli menfaatlerimizi ilgilendiren her konuda Devletimizin Milletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Allah Ordumuzu muzaffer, yurdumuzu muhafaza eylesin”



İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Kopuz:

Bu saldırının bedeli misliyle ödetilir

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti: Bu saldırıyı yapan alçaklar, bizim sabrımızı sınamanın sonuçlarını en kısa zamanda görecektir. Hain ve acımasız saldırıyı gerçekleştirenlerin hak ettikleri cezayı göreceklerine dair en ufak bir kuşkum yok. Bu saldırının bedeli misliyle ödetilir. Türkiye, kendini korumak ve bu saldırının hesabını sormak amacıyla ne gerekiyorsa yapmalı. Türk milletinin en yüce özellikleri zor zamanlarda daha da belirginleşir. İş dünyası olarak milletimizle birlikte devletimizin yanındayız. Bundan sonra bize düşen Başkomutanımızın emirlerini yerine getirmek olacaktır. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun."

İHKİB Başkanı Gültepe:

Şiddetle ve nefretle lanetliyoruz