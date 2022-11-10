İş dünyasından "İzindeyiz Atam" mesajı

Siyasi parti temsilcileri, odalar, meslek birlikleri ve birçok sivil toplum kuruluşu, Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle çeşitli mesajlar yayınladı. Mesajlarda, Atatürk’ün gösterdiği istikâmet doğrultusunda Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalınarak Türkiye’yi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayretinin gösterileceğine dikkat çekildi.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: Türk iş dünyası, Atatürk’ün özel sektöre olan güvenini boşa çıkarmayacaktır

“Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı mücadelenin, ortaya koyduğu vizyonun ne denli büyük ve çağları aşan bir görüşü içerdiğini her geçen gün daha iyi anlamakta ve ona hayranlığımız bir kat daha artmaktadır. Türk iş dünyası, Atatürk’ün özel sektöre olan güvenini boşa çıkarmayacaktır. Ülkemizi en ileri, en refah sahibi toplumların arasında tutmak için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyor, Atatürk’ün yüksek hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.”

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TİSK) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZGÜR BURAK AKKOL: Bundan sonra da yolumuzu aydınlatmaya devam edecek

“İstiklal mücadelemizin önderi Mustafa Kemal Atatürk, savaştan yeni çıkmış ve imkansızlıklarla sınanan bir ülkeyi ayağa kaldırırken tüm gücünü, büyük milletimize olan inancından almıştır. Ömrünü milletine adamış, cesaret ve kararlılığı ile her kuşağa örnek olmuştur. Bizlere emanet ettiği değerleri sahiplenmek ve ülkemizi uygar medeniyetler seviyesine taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Nesilden nesile aktarıldıkça güçlenen ilkeleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.”

ANKARA TİCARET ODASI (ATO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN: Atatürk'ü rahmet, şükran, minnet ve özlemle anıyorum

“Dünyanın yetiştirdiği eşsiz bir deha, güçlü bir devlet adamı ve büyük bir komutan olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ileriyi gören, isabetli kararlar veren, cesur, kararlı ve iradeli kişiliğiyle yaşamı boyunca Türk milletinin istiklal ve istikbali için mücadele verdi. Atatürk’ün önderliğinde milletimizin savaş meydanlarında kazandığı eşsiz zafer, Cumhuriyet’imizin ilanıyla, siyasi ve ekonomik başarılarla taçlandı. Türk iş dünyasının temsilcileri olarak, Atatürk’ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’imize sahip çıkarak, ülkemizi bilimde, teknolojide, sanayide, ticaret ve ekonomide çok daha ilerilere taşımak için aynı azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmet, şükran, minnet ve özlemle anıyorum. Ruhu şad olsun.”

TÜRMOB GENEL BAŞKANI EMRE KARTALOĞLU: Yolumuzu aydınlatıyor

“Aramızdan ayrılışının 84 inci yıldönümünde ülkemizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk saygı ve minnetle anıyoruz. Atatürk’ü anmak; Cumhuriyet’e, demokrasiye, özgürlüklere, bağımsızlığa daha fazla sahip çıkmak demektir. Ülkemizin bağımsızlık mücadelesinin mimarı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, dün olduğu gibi bugün de ilkeleriyle ve düşünceleriyle, bizler için aydınlık, çağdaşlık, özgürlük yolumuzu aydınlatmaktadır. Sadece bizim değil, tüm dünyanın bilgisine, hoşgörüsüne, cesaretine saygı duyduğu Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının yıldönümünde, bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz.”

İZMİR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI IŞINSU KESTELLİ: 10 Kasım bir matem günü değil

10 Kasım’ı bir matem günü değil, bu ülkenin başına gelmiş en önemli değer olan Mustafa Kemal Atatürk’ü anma ve anlama açısından bir fırsat günü olarak görüyorum. Cemal Süreya’nın 1958 yılında yaptığı bir konuşmada söylediği gibi; “Mustafa Kemal Atatürk bir temeldir. Bir yöndür. Yapılmış, her şeyi bitmiş bir bina değildir. Onu ancak devam ettirerek, sürdürerek sevebiliriz. Kendisine yeni şeyler, yeni değerler ekleyerek sevebiliriz. Yalnız yüreğimizle değil, aklımızla da sevelim. Mustafa Kemal en büyük zaferini o zaman kazanmış olacak, işte o zaman...” Cemal Süreya’nın bu konuşmasında da vurgulandığı gibi, biz, Atatürk tarafından bizlere bırakılan mirasa neler katabildik? Mesela O, Batılı ülkelerden çok daha önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını getirmişti. Bugün Türk kadını O’nun hayal ettiği yerde mi? Bu ve benzeri soruları daha çok sorup, daha hızlı çözümler üretmeliyiz. Özetle, O’nun mirasına layık olabilmek için daha çok çalışmalıyız.

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ KOORDİNATÖR BAŞKANI JAK ESKİNAZİ: Muasır medeniyetler arasında yer almak için çalışmaya devam

Cumhuriyeti bizlere kazandıran, Kurtuluş Savaşımızın eşsiz lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 84. Yıldönümünde saygıyla ve özlemle anıyoruz. Sadece 10 Kasımlarda değil, yüreği her gün Atatürk sevgisiyle çarpan binlerce ihracatçımızla, Türkiye’nin muasır medeniyetler arasında yer alması için çalışmaya devam ediyoruz. Egeli ihracatçılar olarak, Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünde 2023 yılında 20 milyar dolar dövizi ülkemize kazandırmak için İnovasyon, Ar-Ge, Tasarım, Dijitalleşme, Sürdürülebilirlik temalı projelerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

İZTO BAŞKANI MAHMUT ÖZGÖNER:

İlkeleri ve eserleriyle ışığımız “Ata’mızın, “Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomi ile kuracaktır. Yeni Türkiye Devleti, cihangir bir devlet olmayacaktır. Fakat yeni Türkiye Devleti bir ekonomi devleti olacaktır” sözünden aldığımız feyz ile, onun emanetlerini koruyarak, ülkemizi uygarlık ve gelişmişlik yarışında en üst seviyeye çıkarmak için yorulmadan çalışmak bizim en önemli görevimiz. 10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan bedenen ayrılsa da ilkeleri, fi kirleri, eserleri ile yaşayan ve daima yaşayacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84’üncü yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

EBSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ENDER YORGANCILAR: Atatürk rehberimiz

“Dünyanın değiştiği, dönüştüğü, coğrafyamızın ve dünyanın son derece karmaşık ve belirsiz bir süreçten geçtiği böylesi bir dönemde, Atatürk’ün yüzyılları aşan vizyonu geçmişte olduğu gibi bugün için de rehber niteliğini korumaktadır. Bize de tüm zorluklara rağmen, bu yolda O’nun varlığını ve ilkelerini her daim yaşatma sorumluluğu düşüyor. Bu sorumluluğa her zamankinden daha güçlü sahip çıkabilmemiz ümidiyle, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, şükranla ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun.”

BASİFED BAŞKANI MEHMET ALİ KASALI: Cumhuriyeti koruyacağız

“Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 84. ölüm yıldönümünde Türk Milleti olarak bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anmaktayız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman yüreğimizde yaşayacaksın.”

ESİAD BAŞKANI SİBEL ZORLU: İlkeleri bize yol gösterecek

“O, kahramanlığı ve dehası ile tüm dünya tarafından kabul görmüş bir liderdir. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken, gelecek nesillerimizin çağdaş standartların üzerinde bir yaşam sürebilmesi, ülkemizin gelişmişlik düzeyinin en üst seviyelerde olabilmesi, dünya devletlerine örnek teşkil etmesi için Atatürk’ün fi kir ve ilkelerinin bize en doğru yolu göstermeye devam edeceğine inanıyorum.”

İZSİAD BAŞKANI HASAN KÜÇÜKKURT: Adını altın harflerle yazdırdı

“O’nun bıraktığı mirası geleceğe taşımak ve daha da yükseklere çıkarmak hepimizin görevi ve ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 84. yıl dönümünde Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü; saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.”

EGSD BAŞKANI HAYATİ ERTUĞRUL: Atatürk’e çok şey borçluyuz

“10 Kasım, sadece Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü anma değil, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni geliştirip koruma ve geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gündür. Türkiye Cumhuriyeti; bugün muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlerken bunların hepsini borçlu olduğu lider Mustafa Kemal Atatürk’ü her fırsatta minnet ile anmak hepimizin görevi ve borcudur.”

EGOD BAŞKANI MEHMET TORUN: Daima gönlümüzde yaşayacak

“Bağımsızlık savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Atatürk, daima Türk Milleti’nin gönlünde yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal savaşımızın kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır.”

KESİAD BAŞKANI MUTLU CAN GÜNEL: Ardında yıkılmaz eserler bıraktı”

“10 Kasım 1938 günü kaybettiğimiz Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Milletimizin refahı için ömrünün son demlerine kadar durmaksızın çalışmış ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Dolayısıyla Atatürk’ü anmanın, ilkeleriyle aydınlattığı yolda kararlılıkla yürümekle, kurduğu Cumhuriyete, ilke ve inkılâplarına, tam bağımsızlığa, Milli sınırlarımız içerisinde bölünmez bütünlüğümüze sahip çıkmakla mümkün olduğu asla unutulmamalıdır.”

TÜGİAD EGE ŞUBESİ BAŞKANI MELİH SEBASTİEN DURMUŞ: Milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağladı

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 84. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.”

EGİAD BAŞKANI ALP AVNİ YELKENBİÇER: Yüce Atamıza Sözümüzdür

“Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84’üncü yılında saygı ve şükranla anıyorum. Atatürk’ün nesiller boyu süregelen bağımsızlık, demokrasi ve çağdaşlık vurgusu hepimizin yol göstericisi olmuştur. Bize miras bıraktığı Cumhuriyeti, muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz.”