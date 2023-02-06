İş dünyasından mesaj: Şimdi birlik zamanı

Ülkeyi sarsan 10 ilde hissedilen ve 912 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan depremlerin ardından iş dünyasından destek ve güç birliği mesajı geldi.

Taziye, destek ve işbiliği mesajları özetle şöyle:

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Depremden etkilenen illerimiz için Oda ve Borsalarımızla koordinasyon içinde çalışıyoruz. İş dünyası olarak dün olduğu gibi bugün de milletimizin, devletimizin yanında olacağız. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Gün birlik olma günü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Kahramanmaraş'ta 7,4 ve Gaziantep'te 6,5 ile 6,4 büyüklüğünde depremlerle hem de zorlu kış şartlarında çok büyük bir acı yaşıyoruz. Büyük fedakarlıkla sürdürülen kurtarma çalışmalarını ve gelişmeleri dikkatle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. İstanbul iş dünyası olarak acılarımızın en hızlı şekilde sarılması için bölge halkımızın ve devletimizin her türlü yardımla yanında olacağız.

"Her türlü sorumluluğu alacağımız"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: İlk andan itibaren depremin etkilerinin yaşandığı tüm illerimizde devletimizin başlattığı arama kurtarma çalışmalarının en hızlı şekilde başarıya ulaşmasını ve yaralı vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Depremin yaralarının en kısa sürede sarılabilmesi için devletimizin yaptığı çalışmalara destek olmaya, çatı kuruluşumuz TOBB’un koordinasyonunda hazır olduğumuzu ve yaraların sarılması çalışmalarında üzerimize düşen her türlü sorumluluğu alacağımızı ifade etmek istiyorum.

Son olarak ülkemizin ne yazık ki doğudan batıya, kuzeyden güneye dünyada depremselliğin en fazla olduğu fay hatlarının üzerinde bulunduğu gerçeğinin bir kere daha altının çizilmesi ve bu gerçekle ilgili en etkili önlemleri alma gereğini bir kez daha hatırlatarak; geçmiş olsun Türkiye diyoruz.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Tüm ülkemize geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

"Tam koordinasyon halindeyiz"

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı: MÜSİAD olarak, depremden etkilenen bölgelerde bulunan şubelerimiz nezdinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bununla birlikte oluşturulan MÜSİAD Kriz Masası ile ilgili makamlarımızla tam koordinasyon halinde depremden etkilenen vatandaşlarımız için çalışmalarımızı başlattık. MÜSİAD Gaziantep Şube Binamız tüm depremzedelerimize açıktır.



TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez: Deprem gerçeğiyle tekrar yüzleştiğimiz bir gün daha… Meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz: Maalesef büyük bir felakete uyandık. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilimizi çok ciddi etkileyen depremde bütün dualarımız göçük altındaki kardeşlerimizin kurtarılabilmesi için. Milletimize çok geçmiş olsun.

"Kalbimiz de aklımız de deprem bölgesinde"

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar: Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen yıkıcı deprem nedeniyle vatandaşlarımıza, ülkemize çok büyük geçmiş olsun. Can kayıplarımız var, başımız sağolsun. Tüm imkanlarla, planlı bir seferberlikle sürecin yürütülmesini umuyorum. Şimdi birlik zamanı. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: Kahramanmaraş merkezli olan ve çok sayıda çevre ilde hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldık. Kalbimiz de aklımız de deprem bölgesinden gelecek iyi ve umutlu haberlerde...

"61 ihracatçı birliğimiz yaraları sarmak için çırpınıyoruz"

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: Deprem anından itibaren İzmir iş dünyası ve Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesindeki 61 ihracatçı birliğimiz yaraları sarmak için çırpınıyoruz. İlk etapta; kışlık giysi, çorap, iç giyim, kışlık ayakkabı, bot, battaniye, polar, uyku tulumu, kuru gıda ve bebek bezi talebi geldi. Bu malzemeleri bağışlayacak üyelerimizden toplamak için bir depo kiralıyoruz. Bu depoda toplanacak malzeleri AFAD koordinasyonunda, AFAD’ın istediği noktalara teslim edeceğiz. Kısa süre içinde bu konuda detaylı bir duyuruya çıkacağız.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci: İstanbul’dan Gaziantep’e gitmeye çalışıyorum. Ailemizde, çalışanlarımızda ve birlik personelimizde sorun olmadığı bilgisini aldık. Ancak bazı tanıdıklarımızdan ve çevremizden duyduğumuza göre 80-100 civarında yaralı var.