İş dünyasından ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine tam destek
Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, iş dünyası temsilcilerini dinledi.
Nagihan KALSIN
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığında 9. toplantısını yapan komisyonda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Terörün olduğu yerde güven olmuyor, güvenin olmadığı yerde de ekonomi büyümüyor. Türkiye için doğru formül huzur, ticaret ve zenginliktir” dedi. TZOB Başkanvekili Ahmet Bahadır Sezgin, bölgesel barışın çok güçlü fırsatlar doğuracağını belirterek, “Bu senaryoda yalnızca Doğu ve Güneydoğu Anadolu için geçerli olmak üzere, mera verimi %15-20 artabilir, yem maliyetleri %20-30 azalabilir. Özel sektör yatırımları %50 artabilir” diye konuştu.
“Terörün yıllık maliyeti 140- 240 milyar dolar”
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, terörün Türkiye ekonomisine yıllık maliyetinin 140 ila 240 milyar dolar arasında olduğunu hatırlatırken, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de “Teröre para harcanmamış olsaydı ülkemiz ilk 10 ekonomik ülke arasına girebilir kişi başı milli gelirimiz 30 bin doları geçebilirdi” ifadelerini kullandı. TÜSİAD Başkan Yardımcısı Bülent Ozan Diren, toplumsal kutuplaşmanın yerine uyumun tesis edilmesinin sorunların çözümüne katkı sağlayacağını söyledi.
ASKON Başkanı Orhan Aydın; tarım, hayvancılık, turizm alanında Şanlıurfa, Van ve Hakkari’nin öne çıkabileceğini vurguladı. Kurtulmuş da “Terörsüz Türkiye ile birlikte teröre harcanmış olan bu maliyetler ülkenin kalkınmasına, doğusuyla batısıyla topyekun zenginleşmesine, refahına vesile olacaktır” dedi.