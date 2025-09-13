İş dünyasından ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine tam destek

Nagihan KALSIN

TBMM Başkanı Numan Kur­tulmuş Başkanlığında 9. top­lantısını yapan komisyonda konuşan TOBB Başkanı Ri­fat Hisarcıklıoğlu, “Terörün olduğu yerde güven olmuyor, güvenin olmadığı yerde de ekonomi büyümüyor. Türki­ye için doğru formül huzur, ticaret ve zenginliktir” dedi. TZOB Başkanvekili Ahmet Bahadır Sezgin, bölgesel ba­rışın çok güçlü fırsatlar do­ğuracağını belirterek, “Bu senaryoda yalnızca Doğu ve Güneydoğu Anadolu için ge­çerli olmak üzere, mera veri­mi %15-20 artabilir, yem ma­liyetleri %20-30 azalabilir. Özel sektör yatırımları %50 artabilir” diye konuştu.

“Terörün yıllık maliyeti 140- 240 milyar dolar”

TİSK Başkanı Özgür Bu­rak Akkol, terörün Türkiye ekonomisine yıllık maliye­tinin 140 ila 240 milyar do­lar arasında olduğunu ha­tırlatırken, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de “Teröre para harcanmamış olsaydı ülkemiz ilk 10 eko­nomik ülke arasına girebi­lir kişi başı milli gelirimiz 30 bin doları geçebilirdi” ifadelerini kullandı. TÜSİ­AD Başkan Yardımcısı Bü­lent Ozan Diren, toplumsal kutuplaşmanın yerine uyu­mun tesis edilmesinin so­runların çözümüne katkı sağlayacağını söyledi.

ASKON Başkanı Orhan Aydın; tarım, hayvancılık, turizm alanında Şanlıurfa, Van ve Hakkari’nin öne çı­kabileceğini vurguladı. Kur­tulmuş da “Terörsüz Tür­kiye ile birlikte teröre har­canmış olan bu maliyetler ülkenin kalkınmasına, do­ğusuyla batısıyla topyekun zenginleşmesine, refahına vesile olacaktır” dedi.