İş dünyasından 'Türkiye Deprem Hazırlık Yol Haritası' güç birliği

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin (TÇMB) öncülüğünde bir araya gelen Türkiye’nin lider sivil toplum örgütleri, “Türkiye Deprem Hazırlık Yol Haritası” hazırlanması konusunda güç birliğine gidiyor. TÇMB önderliğinde gerçekleştirilen ilk online toplantıda konuşan TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, 22 STK ile birlikte hayata geçirilmesi hedeflenen Türkiye Deprem Hazırlık Yol Haritası’nı katılımcılarla paylaştı.

Saka, online toplantıda yaptığı açıklamada, “Bizim öncelikli amacımız deprem konusunda kamu otoritelerinin yaptıkları çalışmaları desteklemektir. Sorumluluk alabileceğimiz konularda STK’lar olarak sorumluluk alabileceğimiz alanlarda onların üzerinden belli noktalarda yük alabileceğimizi düşünüyoruz. Nitekim, bu amaçla diğer değerli sivil toplum kuruluşlarının da çalışmalar başlattığını görüyoruz. Bundan çok memnunuz ve her bir değerli çalışmaya desteğimiz tamdır. Amacımız bu değerli çalışmalardan azami katkının ülkemize sağlanabilmesine vesile olmaktır. Bu konudaki tüm çalışmalarında kendileriyle iş birliği yapmaya hazırız.” dedi.

Dr. Saka konuşmasında şunları söyledi:

“Her depremden sonra gördüğümüz manzaralardan içimiz yanıyor. Ülke olarak bunu hak etmiyoruz. Desteğimizi ortaya koyarak yaşananların daha farklı olmasını sağlayabiliriz. Ne kadar geniş bir toplulukla sesimizi yükseltebilirsek etkimizin de o kadar büyük olacağını öngörmek mümkün. Bu projedeki en önemli kazanım, kamuoyundaki farkındalığı en üst seviyeye çıkartmak ve bu farkındalığı canlı tutmak olacak. Kısa, orta ve uzun vadede yapılacak çok konu var. 6.5 milyon apartmanın yenilenmesi maliyet. Bunu kimin karşılayacağı gibi konular maalesef çözümsüzlükle sonuçlanıyor. Biz bir şekilde bununla ilgili adım atıp kamu özel sektör iş birliğiyle nasıl bir finansman modeliyle bu yükün altına girilebilir. Amacımız bütün sivil toplum örgütlerinin depreme dair her konuda daha önce yaptığı, halen yapmakta olduğu veya yapacağı çalışmaları ve uygulanabilir önerileri kısa, orta ve uzun vade perspektifi ile bir çatı altında toplayıp bir rapor haline getirmek, takibini yapmak ve belli dönemlerle kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz."

Destek açıklamaları

Toplantıya katılan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, TOBB olarak TÇMB’nin başlattığı projeye sonuna kadar destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Batu Aksoy, “Kalkınma dahil farklı sektörlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Türkonfed ile ciddi iş birliği içindeyiz. TÜSİAD olarak ayrıca İBB gibi farklı kurum ve kuruluşlarla da çalışmalar yürütüyoruz. Kendi içimizde afetlere hazırlık görev gücü kurma üzerinde konuşuyoruz. STK’lar arasında koordinasyon olmasına ve mükerrerlik olmamasına önem veriyorum. Biz de TÜSİAD olarak faaliyetlerinizi destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

TÜRKKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Afet gibi sorunların kapsayıcı iş birlikleriyle çözülebileceğini düşünüyoruz. Türkonfed olarak Türkiye’deki kurumları afetlere hazırlamaya çalışıyoruz. Özel sektörün afetlere ve acil durumlara karşı dayanıklılığı için çalışıyoruz. Bu konuda TÇMB’nin öncülüğünde başlatılan bu çalışmayı destekliyoruz.” dedi.

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu ise şunları söyledi: “Kentsel dönüşüm konusunda mevzuatın yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu da bizim avantajımız.

Kamu -özel sektör iş birliği modeli kentsel dönüşümü kapsamında çok önemli. Burada çok fazla paydaş var. Burada çok büyük birliktelikle iş birliği yapmamız lazım. Biz yardımcı olmaktan ve bu inisiyatife katkı sağlamaktan memnuniyet duyarız.”

Türkiye İMSAD Başkan Vekili Ferdi Erdoğan, “Türkiye’nin yüzde 95’i deprem bölgesi. Böyle bir bölgede hala konutların 7.5 şiddetindeki depreme dayanıklılık tartışması en büyük ayıp bence. Doğru yer, doğru proje ve doğru uygulama, en önemlisi çok sıkı denetim şart. Çok iyi malzeme kullanarak bile çürük bina yapabilirsiniz. Malzemeden değil bilgiden çalınır, bilgiden çalınmadan işleri düzgün yapma adına TÇMB’nin bu çalışmasına elimizden gelen desteği vereceğiz.” şeklinde konuştu.

Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün de şunları kaydetti: “Öncelikle sizi kutluyorum, öncülük ettiniz çok sesli bir ortam yaratmış oldunuz. Biz bu konuyu her zaman gündemde tutmalıyız. Biz de depremle ilgili çalışmaya başladık biliyorsunuz. Sizin çalışmanız daha kapsamlı, tüm kuruluşlar burada temsil ediliyor, bu platforma da katılacağız.”

Destek veren STK’lar

Türkiye Deprem Yol Haritası’na destek veren STK’lar şöyle: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Türkiye İMSAD, İntes, İstanbul İnşaatçılar Derneği, Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye Hazır Beton Birliği, Agrega Üreticileri Birliği, Kireç Sanayicileri Derneği, Katkı Üreticileri Birliği, Türkiye Sigorta Birliği, Türkiye Prefabrik Birliği, Türk Müşavir, Mühendisler ve Mimar Birliği, TMMOB Ankara, İstanbul ve İzmir Mimarlar Odaları, Türkiye İhracatçılar Meclisi, TÜRKONFED, TÜSİAD, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu.