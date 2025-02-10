İş görüşmesinde fark yaratmak isteyenler dikkat! Bu 12 soru altın değerinde...

İş bulmak, dünyanın hemen her yerinde büyümeye devam eden bir sorun haline gelmiş olsa da, bazı ipuçları iş görüşmesinde büyük avantaj yaratabiliyor. Tıpkı görüşmede yanıtlayacağınız sorular kadar, karşı tarafa yönelteceğiniz sorular gibi...

Küresel insan kaynakları çözümleri şirket ManpowerGroup, iş görüşmesinde şirket yetkilisi üzerinde olumlu ve fark yaratan bir etki bırakmak isteyenlere özel önerilerde bulundu. ManpowerGroup yetkilileri, şirket hakkında önemli ipuçları verirken, iş arayanların ön plana çıkmasını sağlayacak soruları 12 maddede topladı:

- Pozisyondan şirketin değer beklentisi nedir?

- Pozisyonun yaşayabileceği zorluklar nelerdir?

- Başarı kriterleri nelerdir?

- Performans değerlendirme sürecinden bahsedebilir misiniz?

- Şirket içi eğitim fırsatları nelerdir?

- Pozisyonla ilgili özel eğitim imkânları mevcut mudur?

- Şirketin tipik bir gününden bahsedebilir misiniz?

- Şirket kültürünü nasıl tanımlarsınız?

- Şirket faaliyetleri ile araştırmalarımı yaptım. Şirketin gelecek planları ve - projeleri ile ilgili benimle paylaşabilecekleriniz var mı?

- Hangi sürede pozisyonu kapatmayı planlıyorsunuz?

- İşe alındığım takdirde ne kadar sürede işe başlamam bekleniyor? Sürecimiz olumlu ilerlerse bir sonraki görüşme için hazırlamam gereken farklı bir konu var mı?

Uzmanlarca belirlenen ve altın değerinde olan bu 12 soru, mülakat yapılan kişi üzerindeki izleniminizi olumlu anlanda etkilemenin yanı sıra, sizin de gerçekten o şirkette çalışıp çalışmak istemeyeceğinize kolayca karar vermeniz açısından da çok önemli. İntertte cevabını kolayca bulabileceğiniz soruları karşınızdaki kişiye yöneltmekse, zaman kaybından başka bir anlam ifade etmiyor...