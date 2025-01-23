İş güvenliği uzmanı 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel yangın faciasını değerlendirdi

Onlarca canın kaybına neden olan facialar, ancak bu tür felaketlerden bir ders ve gerekli önlemler alındığında yeni vefatların yaşanmamasına katkıda bulunuyor. Bu nedenle Grand Kartal Otel yangın faciasından çıkarılması gereken pek çok ders var. Özellikle de iş güvenliği konusunda...

Ortak kullanım alanlarına dikkat!

Kartalkaya'daki yangına konu olan otele dair açıklamalarda bulunan iş güvenliği uzmanı Hacı Latif İşçen, olay yerindeki ihmaller zincirine dikkat çekti. "Türkiye'de otellerin en büyük zafiyetinden biri, halılar ve perdeler gibi çok fazla yanıcı malzeme kullanımının olması" ifadelerini kullanan İşçen, ortak kullanım alanlarında bu tip risklere karşı yangın dayanımı yüksek eşyaların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yangın merdiveni alanı izole edilmeli

Binalarda yangın merdivenlerinin ayrılması ve izole edilmesi gerektiğini anlatan İşçen, sosyal medyada oteldeki yangın merdivenlerinin yandığına ilişkin görüntüleri izlediğini söyledi ve ekledi: "Tahliye edilmesi gereken yerlerde alevler vardı, insanlar çıkamadı, tahliye edilemedi, camlara yönelmek zorunda kaldı."

Binaların yangından koruması hakkındaki denetim yetkisinin itfaiye daire teşkilatlarına verilmesi gerektiğini vurgulayan İşcen, işletmelerin yılda 1 kez denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.