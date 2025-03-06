İş hayatında mobbinge uğrayan ne yapmalı? Bakanlığın 7 maddelik genelgesi Resmi Gazete'de

İş yerinde mobbing yaşadığı ve bu nedenle zor günler geçirdiği iddia edilen Mimar Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş ve tam 4 gün sonra bu gece sağ olarak bulunmuştu. Gürel'in çalıştığı iş yerinde istifaya zorlandığı ve tazminatını da alamadığı iddia edilmişti.

Henüz olayla ilgili net bir bilgi bulunmasa da, mobbing ve psikolojik şiddetin giderek arttığı iş hayatına ilişkin bakanlık harekete geçti.

Bakanlıktan 7 maddelik genelge

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde iş yerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine yönelik 7 maddelik bir genelge hazırlanırken, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de de yayımlandı.

'Mobbing'e maruz kalan ne yapmalı?

Genelgede, iş yerlerinde kasıtlı ve sistematik olarak yapılan psikolojik tacizin önlenmesinin elzem olduğu vurgulandı. Psikolojik tacize maruz kalan çalışanların, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ve ALO 170 gibi çeşitli platformlara başvurabileceği hatırlatıldı.

Genelgede, iş yerlerinde psikolojik tacizle mücadelenin, öncelikle işveren ve yöneticilerin sorumluluğunda olduğu, farkındalık artırıcı eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına özen gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

'Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu' yeniden yapılandırıldı

Genelgede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki 'Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu'nun da yeniden yapılandırıldığı belirtildi. Kurul'un, ülke çapında politikalar belirleyeceği, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine ederek kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürüteceği vurgulandı.

Genelgede ayrıca, iş yerlerinde soruşturma yürütülürken, çalışanların özel hayatlarının korunması için hassas davranılması gerektiğinin de altı çizildi.