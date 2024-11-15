İş insanı 38 milyon lira dolandırıldı: Sahte kriptoculara dikkat!

İş insanı B.A'ya kripto varlık, hisse senedi ve diğer finansal araçlarla da yatırım yaparak yüksek kazanç elde edebileceğini söyleyen sözde borsa yetkilisi, iş insanını, taklit ettikleri yurt dışı merkezli kripto para uygulamasına para yatırması için ikna etti. Şüpheliler, B.A'nın telefon, diz üstü bilgisayar ve tablete erişim sağlayarak, mobil bankacılık uygulaması ve kredi kartlarının şifresini ele geçirdi. Parasını çekmek için şüphelilerin yönlendirdiği uygulamaya giren B.A, hesabında para olmadığını fark etti.

B.A'nın dolandırıldığını anlaması üzerine başvurduğu avukatı Betül Akça, şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "bilişim sistemine girme" ve "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SPK'nın lisanslamış olduğu platformlarla çalışmak çok önemli

Müvekkilinin toplam kaybının 38 milyon lira olduğunu belirten Avukat Betül Akça, şunları kaydetti: "Ekibimiz kripto para cüzdan analizlerini sağlayarak dolandıran kişiyi tespit etti. Cüzdan bilgileri de elverişli bir noktaya geldi. Bununla ilgili olarak mağduriyet yaşayanların özellikle işlem dökümlerinde, tüm yazışmaları, transfer bilgilerini asla kaybetmemeleri gerekiyor. Çünkü hem cezai anlamda hem de tazminat davalarında önemli bir delil niteliği taşıyor.

Mağduriyet yaşanmaması için neler yapılması lazım? Kriptoyla ilgili olarak yatırım yapılmasında SPK'nın lisanslamış olduğu güvenilir platformlar üzerinden işlemlerin başlatılmasını ve aynı zamanda da yüksek kazanç vaadiyle gelen tekliflere karşı daha temkinli adımlar atılmasını bir hukukçu olarak öneriyorum."

Anlık cüzdan takiplerine dikkat!

Kripto para uzmanı Şener Olgun: "Anlık cüzdan takipleri bizim için önemli. Gelebilecek tek transferde bile şahısları tespit etme şansımız artıyor. Biz kripto varlık tarafındaki transferlere aslında 'canlı dosya' ismini veriyoruz. Çünkü devamlı bir transfer akışı var. Bunlardan da en başta güvenlik birimlerini haberdar ediyoruz. Ayrıca yazılımlarımıza ekstra bir transfer düştüğü ve bir iz tespiti yapıldığı zaman da güvenlik birimlerini anlık olarak bilgilendiriyoruz" dedi.