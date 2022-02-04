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İş insanı Ahmet Kalyoncu, son yolculuğuna uğurlandı

İş insanı Ahmet Kalyoncu için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kalyoncu için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kalyoncu'nun ailesi ve yakınlarıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bürokratlar, milletvekilleri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Kalyoncu'nun cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.