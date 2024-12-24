İş insanı İnan Kıraç 87 yaşında evlendi

Büyükçekmece Nikah Dairesi’nde gerçekleştirilen törenle; iş dünyasının önemli isimlerinden biri olan İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile hayatını birleştirdi.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre İnan Kıraç, evlenmeden önce Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden sağlık raporu aldı. Kıraç’ın bu adımı, yaşının etkisiyle evlenme kararını almadan önce sağlık durumunun uygun olduğuna dair bir onay almayı gerektirdi.

Can Kıraç eleştirmişti

İnan Kıraç’ın bu evliliği, öncesi Emine Alagonya ile yakınlığı aile içinde tartışmalara neden olmuştu. Kardeşi Can Kıraç, sosyal medya üzerinden ağabeyi Kıraç'ın yanında 60 yıldır çalışan Ayşe Kurt’un işten çıkarılmasını eleştirmişti.

Can Kıraç sosyal medya hesabından şu açıklamaları yapmıştı:

"Ayşe Kurt kardeşim, senin İnan Kıraç'tan ayrılma durumunu bugün daha sakin bir kafayla değerlendirdim. Kimse kimseye hayat boyu bağlı kalamaz. Ancak bazı örnekler vardır ki bu beraberlikler tarafların kişiliği ile bütünleşir, 'karakter' göstergesi olur. Tıpkı senin bu vakanda olduğu gibi. İnan Kıraç'ı senden koparanları ve İnan'ı bunun için ayıplıyorum. İnan Kıraç'ın Vehbi Koç'un damadı olma sorumluluğunu taşıyamamış olmasına, "Koç kültürü" ile yaşamaya devam eden biri olarak 'esef' ediyorum."

Emine Alangoya Kimdir?

1970 yılında Mali İşler Grubu Yetiştirme Elemanı olarak Koç Holding'e adım atan Emine Alangoya, o günden bugüne kadar geçen uzun yıllar boyunca şirketin çeşitli dönemlerinde önemli sorumluluklar üstlendi. Özellikle Koç Holding'in halka arzı gibi büyük dönemeçlerde, Alangoya'nın liderlik ve bilgisi, şirketin başarılı bir şekilde yönetilmesinde kritik bir rol oynadı. 5o yılı aşkın süre boyunca Koç Holding bünyesinde görev yapan Emine Alangoya, İnan Kıraç’ın kurduğu vakfın genel müdürlüğünü yürütüyor.