İş insanı İnan Kıraç, yoğun bakıma kaldırıldı
Koç Ailesi'nin damadı ve Kıraça Holding'in kurucusu İnan Kıraç, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Amerikan Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Aralarındaki küslüğün sona erdiği öğrenilen kızı İpek Kıraç'ın da babasının yanında olduğu belirtildi.
Kızı İpek Kıraç da yanında
Odatv'nin haberine göre, babası İnan Kıraç'la aralarındaki küslüğün sona erdiği bilinen kızı İpek Kıraç'ın da hastanede yer aldığı belirtiliyor.
İş insanı Suna Kıraç'ın kızı olan İpek Kıraç, 11 Ağustos'ta sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla babasıyla aralarındaki anlaşmazlıkların sona erdiğini ve barıştıklarını duyurmuştu.