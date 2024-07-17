İş insanı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

Malatya-Elazığ karayolu Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı mevkiinde, yol kenarında bulunan ağaçta asılı şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden şahsın iş adamı Mehmet Köse (45) olduğu tespit edilirken, şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.